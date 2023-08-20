Україна отримає 42 літаки F-16, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимир Зеленського в Telegram.

Відповідну заяву глава держави зробив під час візиту до Нідерландів та після зустрічі з прем'єром Нідерландів Марком Рютте.

"Ми з Марком Рютте домовились про кількість F-16, які будуть надані Україні - після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок", - написав президент.

При цьому Марк Рютте на прес-конференції підтвердив, що навчання буде проходити у Нідерландах, Данії та Румунії. За його словами, зараз проходить мовне навчання українських пілотів.

"Щодо термінів - зараз наразі відбувається навчання мовне і у майбутньому, коли розпочнеться військове навчання, воно перейде до Румунії. Це буде робитися дуже швидко, як можна скоріше для того, щоб передати літаки в Україну. Тим часом ми повинні працювати над інфраструктурою, щоб ці літаки могли злетіти та сісти безпечно в Україні", - сказав прем'єр.

Зеленський у Нідерландах

Сьогодні, 20 серпня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Нідерландів. Лідер країни одразу відзначив, що головним питанням його поїздки до країни будуть винищувачі F-16.

Президент України та прем'єр Нідерландів вже провели зустріч та побували на військовій базі, де розміщуються літаки F-16. Після зустрічі Марк Рютте заявив, що Нідерланди та Данія зобов'язуються передати літаки F-16 Україні, коли будуть виконані умови для такої передачі.

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