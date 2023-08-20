ЗСУ створюють плацдарм для наступу на лівому березі Дніпра: карти боїв ISW

ЗСУ просунулись на лінії Авдіївка-Донецьк та продовжили створювати плацдарм для наступу на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

19 серпня російські війська продовжували наступальні операції під Куп’янськом, але жодного підтвердженого просування не зробили. Речник Генерального штабу України та Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська) та Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська).

Російські джерела стверджували, що російські війська продовжували витісняти українські сили з Синьківки. Міністерство оборони Великої Британії (МО) заявило, що російські війська продовжували атаки у районі Куп’янська, але не досягли значних успіхів. Представник Західного угруповання військ РФ Ярослав Якимкін стверджував, що частини 6-ї загальновійськової армії РФ (Західний військовий округ) продовжували наступ у напрямку Вільшани (15 км на північний схід від Куп'янська).

Російські джерела стверджували, що українські війська 19 серпня вели наступальні дії під Куп'янськом, але не просунулися. Російські джерела, зокрема МО РФ, стверджували, що підрозділи Західного угруповання військ РФ відбивали українські атаки та контратаки поблизу Синьківки, Вільшан та урочища Маньківка (приблизно 15 км на схід від Куп’янська).

19 серпня російські війська продовжували наступ на лінії Сватове-Кремінна і, як повідомляється, просунулися вперед. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська просуваються зі швидкістю від 1 до 1,5 км на добу в напрямку Оскіл (57 км на північний схід від Кремінної). Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив, що 18 серпня українські війська відбили атаку росіян на Білогорівку (12 км на південний захід від Кремінної).

Російські джерела стверджували, що 19 серпня українські війська вели наступ на лінії Сватове-Кремінна, але не просунулися. Російське МО стверджувало, що російські сили відбили українські атаки біля Новоселівського (16 км на північний захід від Сватового) та на південь від Кузьминого (4 км на південний захід від Кремінної).

Російські джерела, включно з представником російського центрального угруповання військ Олександром Савчуком, стверджували, що російські війська відбили наступ української бронетехніки поблизу Торського (15 км на захід від Кремінної) та району Серебрянського лісу (10 км на південь від Кремінної). Російські джерела стверджували, що українські та російські сили зіткнулися на лінії Райгородка-Кармазинівка (до 13 км на південний захід від Сватового).

Бої на Донбасі

Українські сили здійснили обмежені наземні атаки навколо Бахмута 19 серпня, але не зробили жодного підтвердженого або заявленого просування. Російське МО та інші російські джерела стверджували, що російські сили відбили українські атаки поблизу Веселого (20 км на північний схід від Бахмута), Берхівки (6 км на північний захід від Бахмута) та вздовж лінії Кліщіївка-Андріївка-Курдюмівка (7-13 км на південний захід від Бахмута).

Російський військовий блогер заявив, що українські війська здійснили бронетехнічний штурм поблизу Кліщіївки і що бої тривають. Інший російський "воєнкор" заявив, що підрозділи бригади "Олександр Невський" і добровольчих формувань диверсійно-розвідувальної бригади "Волки" нещодавно відбили кілька українських атак на захід від Соледара (11 км на північний схід від Бахмута).

Російські війська 19 серпня проводили наступальні операції навколо Бахмута, але не досягли жодних підтверджених чи заявлених успіхів. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на північ від Богданівки (8 км на північний захід від Бахмута), на північ і південь від Кліщіївки, на схід від Білої Гори (12 км на південний захід від Бахмута) і поблизу Торецька (20 км на південний захід від Бахмута).

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили відбили російські атаки поблизу Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута). Кілька російських джерел стверджували, що російські війська продовжують контролювати Кліщіївку. Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що підрозділи чеченського спецназу "Ахмат", 346-ї бригади спецназу (ГУ Генштабу РФ або ГРУ) і 4-ї мотострілецької бригади (2-го армійського корпусу ЛНР) діють спільно біля Кліщіївки.

На кадрах, опублікованих 18 серпня, нібито видно підрозділи 137-го гвардійського повітряно-десантного полку (106-ї дивізії ВДВ), що діють на Соледарсько-Бахмутському напрямку, і підрозділи 39-ї окремої мотострілецької бригади (68-го армійського корпусу СВО), що діють на південь від с. Бахмут. ISW спостерігала підрозділи 39-ї окремої мотострілецької бригади, які діяли поблизу Мар’їнки в червні.

Українські війська вели наступальні дії на лінії Авдіївка-Донецьк станом на 19 серпня і останнім часом досягли обмеженого прогресу. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 серпня, показують, що українські сили нещодавно здійснили обмежене просування на схід від Невельського (безпосередньо на захід від міста Донецьк). Міноборони Росії стверджувало, що російські сили відбили українські атаки поблизу Красногорівки та Невельського (14 км на південний захід від Авдіївки).

Російські війська 19 серпня вели наступальні дії на лінії Авдіївка-Донецьк і не просувалися. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новокалинового (11 км на північний схід від Авдіївки), Авдіївки, Красногорівки та Мар’їнки (на південно-західній околиці Донецька).

"Південна вісь"

Російські війська вели наступальні операції в районі західного Донецька та східного Запоріжжя, але 19 серпня не робили жодних заявлених або підтверджених наступань. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно намагалися відновити втрачені позиції біля Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки).

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська безуспішно намагалися відновити втрачені позиції біля Урожайного та безуспішно контратакували біля Приютного (16 км на південний захід від Великої Новосілки). Інший російський "воєнкор" стверджував, що російські сили контратакували поблизу Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) та Урожайного. Російське джерело стверджує, що підрозділи 247-го гвардійського десантно-штурмового полку (7-ї дивізії ВДВ) діють поблизу Старомайорського та Урожайного.

ISW раніше зазначала, що 247-й полк ВДВ, як повідомляється, перемістився з району Оріхова в район Старомайорського наприкінці липня і що підрозділи 7-ї дивізії ВДВ наразі розбиті щонайменше на двох, можливо, трьох секторах фронту, що підтверджує оцінку ISW, що російським військам не вистачає оперативних резервів, і вони здійснюють бічні передислокації по всьому фронту.

Українські війська вели наступальні дії в районі західного кордону Донецької та східної Запорізької областей, але не просунулися 19 серпня. Російські джерела стверджували, що українські сили посилюють наступ у напрямку Завітного Бажання (12 км на південь від Великої Новосілки), на схід від Урожайного, та біля Приютного.

Українські сили проводили наступальні операції в західній Запорізькій області та, як повідомляється, просунулися 19 серпня. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 серпня, показують, що українські сили просунулися на північ від Роботиного (10 км на південь від Оріхова).

Можливо, українські сили діяли в цьому районі до 19 серпня, але російські джерела стверджували, що цей район був під контролем Росії. Російські джерела, включно з Міноборони Росії, стверджували, що українські сили невдало атакували поблизу Роботиного та Вербового (18 км на південний схід від Оріхова). Численні російські джерела стверджували, що українські війська атакували північну та північно-східну околиці Роботиного 18 та 19 серпня.

Головне управління військової розвідки (ГУР) України та міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомили, що 18 серпня під час наради в кабінеті начальника окупаційної міліції Енергодара стався вибух. У ГУР повідомили, що внаслідок вибуху постраждав начальник Енергодарського відділу окупаційної міліції полковник Павло Чесанов та інші співробітники окупаційної поліції, а російська влада планує евакуювати поранених до Росії військовим вертольотом.

Українські війська контрбатарейними діями створюють умови для майбутніх маневрів на лівому (східному) березі Херсонської області. Речник українського оперативного командування "Південь" капітан першого рангу Наталія Гуменюк зазначила, що нині головним завданням українських військ у Херсонській області є створення умов для безпеки майбутніх операцій і маневрів на лівому березі Дніпра. Гуменюк зазначила, що наразі українські сили проводять контрбатарейні заходи з очищення російських маневрених катерів, які можуть перешкодити українським операціям.

18 і 19 серпня російські джерела стверджували, що російські війська контролюють лівобережну частину Херсонської області біля Козачих Лагерів. Російське МО стверджувало, що російські війська відбили спроби України закріпитися на лівому березі Херсонської області біля Козачих Лагерів, а російські джерела стверджували, що російські війська контролюють територію на лівому березі біля населеного пункту.

Повідомляється, що російський флот не в змозі забезпечити контроль над морським транспортом у Чорному морі. Відомий пов’язаний з Кремлем військовий блогер заявив 18 серпня, що щонайменше шість цивільних кораблів залишають Україну в напрямку Середземного моря через створені Україною тимчасові коридори в Чорному морі. Він стверджував, що здатність російського флоту перешкоджати цим переміщенням обмежена через "грубі помилки в будівництві флоту в довоєнний період, нераціональне використання сил і засобів", а також невирішені організаційні питання.

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