Атака на Чернигов и решение о количестве F-16 для Украины: новости за выходные

Война РФ против Украины

Новости за 19 августа:

Новости за 20 августа:

Атака РФ на Чернигов

В субботу 19 августа в Чернигове во время воздушной тревоги раздались мощные взрывы. Позже власти подтвердили, что оккупанты ударили по центру города. В момент атаки там было много людей.

В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОВА, магазины и другие общественные заведения.

Все детали циничной атаки россиян читайте в материале РБК-Украина.

Самолеты F-16 для Украины.

Истребители F-16 необходимы Украине не только для защиты от регулярных российских террористических обстрелов, но и для того, чтобы наши воины смогли составить конкуренцию российской авиации.

В воскресенье, 20 августа, Нидерланды объявили, что предоставят Украине 42 американских истребителя. Тем временем правительство Дании заявило, что передаст Украине 19 американских самолетов.

Rheinmetall в ближайшие дни начнет ремонтировать танки в Украине

Глава правления концерна Армин Паппергер сообщил о планах до конца месяца начать обслуживание танков в Украине.

Резников анонсировал очередное заседание "Рамштайна"

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что вскоре пройдет новое заседание "Рамштайна". Предварительно, он состоится с 17 по 24 сентября в оффлайн-формате.

По его словам, ключевые вопросы на "Рамштайне" существенно не изменятся. В частности, приоритетом номер один останется усиление противовоздушной обороны Украины.

Под Киевом в результате взрыва в центре МВД погибли четыре человека

Под Киевом в результате взрыва в Государственном научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД погибли четыре работника.

Посольство Украины обратилось в Израиль из-за проблем с въездом украинцев

Украина призывает правительство Израиля решить возникающие у украинских граждан проблемы во время въезда в страну.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук обратился к израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху с призывом пересмотреть политику въезда для украинцев и вмешаться в этот вопрос. В противном случае, по его словам, украинское правительство рассмотрит приостановку безвиза с Израилем.

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