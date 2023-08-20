У російському Курську прогримів вибух через атаку БПЛА, а в Підмосков'ї закрили аеропорти

У Курську (РФ) пролунав вибух на вокзалі в ніч проти 20 серпня, попередньо через попадання в будівлю безпілотника. Крім того, у московській області також помітили невідомі дрони, через що призупинили прийом та виліт літаків в аеропортах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали та губернатора Курської області Романа Старовойта .

У місцевих пабліках повідомляють, що у Курську сталася атака безпілотника. Так, начебто він поцілив у дах будівлі залізничного вокзалу, після чого стався вибух.

Внаслідок події виникла пожежа, на місці працюють екстрені служби.

Відомо про щонайменше п'ятьох постраждалих. Російська влада як зазвичай звинувачує Україну в скоєнні атаки.

"Атака українського безпілотника в Курську. За попередньою інформацією він врізався в дах будівлі залізничного вокзалу, після чого на даху виникла пожежа. П'ятеро людей отримали легкі поранення від уламків скла", - заявив губернатор Курської області Роман Старовойт.

Також у мережі опублікували відео з місця НП у Курську.

Крім того, у московській області в аеропортах Домодєдово та Внуково нібито через небезпеку атаки БПЛА ввели план "Килим", тимчасово затримавши рейси на виліт та на приліт.

Зазвичай такий план запроваджується у випадках, коли у небі фіксують невідомі чи небезпечні об'єкти.

У Москві кажуть про роботу ППО

Пізніше влада Москви пояснила ситуацію з тимчасовим закриттям аеропортів роботою ППО по невідомих дронах.

Як заявив мер столиці країни-агресора Сергій Собянін, вночі було "здійснено спробу" прольоту безпілотника на Москву на південному напрямку, і нібито БПЛА був ліквідований силами ППО.

Вибухи у Росії

Нагадаємо, останніми тижнями у різних містах та областях РФ почастішали вибухи. Зокрема, росіяни почали частіше скаржитися на "атаки дронів".

Так, наприклад, 19 серпня у РФ заявили про атаку на військовий аеродром у Новгородській області.

Перед цим у Міноборони РФ 16 серпня заявили про нібито атаку безпілотників у Калузької області.

Раніше, 14 серпня, у російській Бєлгородській області пролунав гучний вибух. При цьому російська влада заявляє про нібито роботу ППО. 13 серпня у Бєлгороді також повідомили про нібито атаку дрона. У місті частково постраждав житловий будинок. А 12 серпня жителі двох населених пунктів Бєлгородської області чули вибухи та автоматні черги.

Нагадаємо також, що в ніч на 30 липня сталася одна з найбільших атак у Москві. Невідомі безпілотники вдарили по діловому центру російської столиці - "Москва-сіті". Дрони влучили у так звану "урядову вежу", там розташовані офіси відразу трьох російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв'язку.