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Росіяни атакували Житомирську область дронами-камікадзе, виникла пожежа

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Субота 19 серпня 2023 09:39
Росіяни атакували Житомирську область дронами-камікадзе, виникла пожежа Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни атакували один з об'єктів інфраструктури Житомирської області дронами-камікадзе. Ніхто з цивільних не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа, яка була локалізована фахівцями ДСНС. Жертв та постраждалих немає. Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється", - пише Бунечко.

Повітряна атака Росії по Україні вночі 19 серпня

Цієї ночі російські терористи влаштували чергову повітряну атаку по містах України. Ворог застосував дрони, зокрема в Повітряних силах попереджали про загрозу атак із застосуванням балістичних ракет.

Після оголошення повітряної тривоги стало відомо про вибухи у Хмельницькій області. Представник місцевої влади зазначив, що у регіоні працює ППО. Крім того, були вибухи також у Запорізькому районі.

Як пізніше заявили в Повітряних силах, цієї ночі росіяни застосували 17 ударних дронів, 15 з яких нашим воїнам вдалось "приземлити".

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