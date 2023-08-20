Під Києвом внаслідок вибуху в центрі МВС загинули четверо людей

Під Києвом в результаті вибуху у Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС загинули чотири працівники.

Про це заявила речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За її словами, внаслідок вибуху загинули чотири працівники ДНДКЦ.

Вибух під Києвом

Вчора зранку у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського пролунав вибух. Пізніше стало відомо про пожежу у складському приміщенні Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

О 12 годині пожежу у складському приміщені будівлі МВС ліквідували. В результаті вибуху й загоряння частково пошкоджено фасади, що знаходяться поряд з місцем пожежі

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