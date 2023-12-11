Аргентину очолив новий президент, а Зеленський анонсував зустріч з Байденом: новини за вихідні

Президент України Володимир Зеленський запланував поїздку в Сполучені Штати. Там він зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Тим часом в Аргентині пройшла інавгурація нового президента.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

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Поїздка Зеленського до США

Зеленський у понеділок, 11 грудня, поїде у Сполучені Штати, де він зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

При цьому зазначається, що Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації.

Новий президент Аргентини

Лібертаріанський економіст Хав'єр Мілей став президентом Аргентини.

Президент Володимир Зеленський взяв участь в інавгурації Хав’єра Мілея в Буенос-Айресі та привітав нового президента.

Зеленський провів низку важливих зустрічей

Український президент Володимир Зеленський у Буенос-Айресі провів низку важливих для країни зустрічей. Головними темами під час переговорів були - співпраця та "формула миру".

Зеленський, перебуваючи в Аргентині, провів важливі зустрічі з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору.

У Львівській області в училищі побили першокурсників

В училищі у Львівській області побили студентів першого курсу. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Зазначається, що 8 грудня правоохоронці під час моніторингу соцмереж знайшли відео, на якому кілька молодих хлопців, ймовірно, учнів старших курсів одного з навчальних закладів, в присутності багатьох очевидців по черзі завдавали ударів в голову та в ділянку грудей іншим хлопцям.

У Києві демонтували пам'ятник Щорсу

Пам'ятник військовому командиру більшовиків Миколі Щорсу у центрі Києві демонтували 9 грудня. Монумент простояв майже 70 років.

Штрафи за порушення комендантської години

Верховна рада підтримала у першому читанні введення штрафів за порушення комендантської години. У МВС розповіли, кого не будуть карати у разі її порушення.

Так, штрафувати не будуть через порушення комендантської години у разі:

якщо особа прямує до/з укриттів під час повітряної тривоги;

супроводжує поранених, важкохворих;

здійснює заходи з евакуації населення або рятування майна;

надає медичну (домедичну) допомогу;

перебуває в стані крайньої необхідності.

УЗ запустить новий швидкісний Інтерсіті до Тернополя

"Укрзалізниця" оголосила про запуск потягу Інтерсіті, який буде курсувати з Києва до Тернополя і назад. Маршрут буде обслуговувати найшвидший український потяг "Тарпан".

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