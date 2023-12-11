Аргентину очолив новий президент, а Зеленський анонсував зустріч з Байденом: новини за вихідні
Президент України Володимир Зеленський запланував поїздку в Сполучені Штати. Там він зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Тим часом в Аргентині пройшла інавгурація нового президента.
Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна РФ проти України
Новини за 9 грудня:
- Погані погодні умови заважають військам використовувати дрони;
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Росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву;
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Нацгвардійці знищили вантажівки росіян у Херсонській області;
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В ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку;
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В Сумській області прикордонники антидроновою рушницею "приземлили" ворожий БпЛА.
Новини за 10 грудня:
- ЗСУ контратакували та просунулися на заході Запорізької області;
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Росіяни використовують ракети-приманки для виснаження української ППО;
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Прикордонники показали відео знищення позицій росіян біля Куп'янська;
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ЗСУ щільним вогнем артилерії накрили росіян біля Кліщіївки;
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РФ перейшла до масштабніших атак проти української енергетики;
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В ЗСУ назвали напрямок фронту, на якому росіяни більше застосовують дрони.
Поїздка Зеленського до США
Зеленський у понеділок, 11 грудня, поїде у Сполучені Штати, де він зустрінеться з президентом США Джо Байденом.
При цьому зазначається, що Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації.
Новий президент Аргентини
Лібертаріанський економіст Хав'єр Мілей став президентом Аргентини.
Президент Володимир Зеленський взяв участь в інавгурації Хав’єра Мілея в Буенос-Айресі та привітав нового президента.
Зеленський провів низку важливих зустрічей
Український президент Володимир Зеленський у Буенос-Айресі провів низку важливих для країни зустрічей. Головними темами під час переговорів були - співпраця та "формула миру".
Зеленський, перебуваючи в Аргентині, провів важливі зустрічі з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору.
У Львівській області в училищі побили першокурсників
В училищі у Львівській області побили студентів першого курсу. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.
Зазначається, що 8 грудня правоохоронці під час моніторингу соцмереж знайшли відео, на якому кілька молодих хлопців, ймовірно, учнів старших курсів одного з навчальних закладів, в присутності багатьох очевидців по черзі завдавали ударів в голову та в ділянку грудей іншим хлопцям.
У Києві демонтували пам'ятник Щорсу
Пам'ятник військовому командиру більшовиків Миколі Щорсу у центрі Києві демонтували 9 грудня. Монумент простояв майже 70 років.
Штрафи за порушення комендантської години
Верховна рада підтримала у першому читанні введення штрафів за порушення комендантської години. У МВС розповіли, кого не будуть карати у разі її порушення.
Так, штрафувати не будуть через порушення комендантської години у разі:
- якщо особа прямує до/з укриттів під час повітряної тривоги;
- супроводжує поранених, важкохворих;
- здійснює заходи з евакуації населення або рятування майна;
- надає медичну (домедичну) допомогу;
- перебуває в стані крайньої необхідності.
УЗ запустить новий швидкісний Інтерсіті до Тернополя
"Укрзалізниця" оголосила про запуск потягу Інтерсіті, який буде курсувати з Києва до Тернополя і назад. Маршрут буде обслуговувати найшвидший український потяг "Тарпан".
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