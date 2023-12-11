ua en ru
Пн, 11 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Аргентину очолив новий президент, а Зеленський анонсував зустріч з Байденом: новини за вихідні

Україна , Понеділок 11 грудня 2023 08:15
UA EN RU
Аргентину очолив новий президент, а Зеленський анонсував зустріч з Байденом: новини за вихідні Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Каріна Левицька

Президент України Володимир Зеленський запланував поїздку в Сполучені Штати. Там він зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Тим часом в Аргентині пройшла інавгурація нового президента.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.

Війна РФ проти України

Новини за 9 грудня:

Новини за 10 грудня:

Поїздка Зеленського до США

Зеленський у понеділок, 11 грудня, поїде у Сполучені Штати, де він зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

При цьому зазначається, що Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації.

Новий президент Аргентини

Лібертаріанський економіст Хав'єр Мілей став президентом Аргентини.

Президент Володимир Зеленський взяв участь в інавгурації Хав’єра Мілея в Буенос-Айресі та привітав нового президента.

Зеленський провів низку важливих зустрічей

Український президент Володимир Зеленський у Буенос-Айресі провів низку важливих для країни зустрічей. Головними темами під час переговорів були - співпраця та "формула миру".

Зеленський, перебуваючи в Аргентині, провів важливі зустрічі з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору.

У Львівській області в училищі побили першокурсників

В училищі у Львівській області побили студентів першого курсу. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Зазначається, що 8 грудня правоохоронці під час моніторингу соцмереж знайшли відео, на якому кілька молодих хлопців, ймовірно, учнів старших курсів одного з навчальних закладів, в присутності багатьох очевидців по черзі завдавали ударів в голову та в ділянку грудей іншим хлопцям.

У Києві демонтували пам'ятник Щорсу

Пам'ятник військовому командиру більшовиків Миколі Щорсу у центрі Києві демонтували 9 грудня. Монумент простояв майже 70 років.

Штрафи за порушення комендантської години

Верховна рада підтримала у першому читанні введення штрафів за порушення комендантської години. У МВС розповіли, кого не будуть карати у разі її порушення.

Так, штрафувати не будуть через порушення комендантської години у разі:

  • якщо особа прямує до/з укриттів під час повітряної тривоги;
  • супроводжує поранених, важкохворих;
  • здійснює заходи з евакуації населення або рятування майна;
  • надає медичну (домедичну) допомогу;
  • перебуває в стані крайньої необхідності.

УЗ запустить новий швидкісний Інтерсіті до Тернополя

"Укрзалізниця" оголосила про запуск потягу Інтерсіті, який буде курсувати з Києва до Тернополя і назад. Маршрут буде обслуговувати найшвидший український потяг "Тарпан".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський НАТО Укрзалізниця Російська Федерація Сполучені Штати Америки Аргентина окупанти Війна Росії проти України
NEWS
Балістичні ракети та майже 20 "Шахедів": сили ППО знищили всі ворожі цілі
Балістичні ракети та майже 20 "Шахедів": сили ППО знищили всі ворожі цілі
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО