Знищені танки, ББМ й сотні росіян. В ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку
Протягом минулої доби, 8 грудня, наші військові ліквідували 396 російських терористів на Таврійському напрямку. Також знищили 11 одиниць військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби ворог:
- провів 56 бойових зіткнень;
- здійснив 498 артобстрілів.
Авдіївський напрямок
Сили оборони успішно відбили 35 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського.
Мар'їнський напрямок
Сили оборони відбили 24 атаки в районах Красногорівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки.
Шахтарський й Запорізький напрямки
Наші воїни відбили всі атаки ворога. Зокрема, росіяни намагались відновити втрачене положення в районах західніше Вербового Запорізької області.
Досягнення наших воїнів
"На Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - пише пресслужба.
Протягом доби військові ліквідували 396 терористів й знищили 11 одиниць техніки ворога, зокрема:
- 3 танки;
- 7 ББМ;
- 1 БпЛА;
"Також було знищено 1 склад боєприпасів. Ще 6 одиниць техніки ворога пошкоджено", - додає пресслужба.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 6 грудня, українські воїни ліквідували ще 900 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 338 120 військових.
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