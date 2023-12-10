Росіяни використовують ракети-приманки для виснаження української ППО, - ISW

Під час ранкового обстрілу Києва 8 грудня Росія використовувала ракети-приманки для заплутування і виснаження протиповітряної оборони України. Однак агресор не досяг поставленої мети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

У свіжому звіті Інституту зазначається, що один з російських військових блогерів 9 грудня повідомив про використання російськими військами крилатих ракет Х-55, що дуже схожі на модернізований варіант ракети Х-101. Метою підміни ракет було введення в оману та виснаження української протиповітряної оборони.

"Використання ракет-приманок стало причиною того, що російські ракети не змогли успішно вразити жодної цілі у Києві та були збиті ППО. Блогер поскаржився, що російським військам "практично неможливо" запустити достатню кількість ракет-приманок Х-55, щоб перевантажити українську ППО, через обмежену кількість бомбардувальників Ту-95 і Ту-160", - йдеться у повідомленні.

Інститут вивчення війни також повідомляє, що раніше росіяни використовували ракети Х-55 разом з іншими варіантами ракет та безпілотників в якості хибних цілей або ж "приманок" для перевантаження української ППО та провокування нестачі запасів високоточних ракет.

Росіяни посилюють повітряну розвідку

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 8 грудня повідомив, що російські війська проводять посилену повітряну розвідку перед масштабними ударами на великі відстані по цілях на сході та півдні України.

Експерт зазначив, що перед ракетними ударами 8 грудня росіяни провели сім розвідувальних польотів, що значно більше порівняно з одним-двома польотами у попередні дні. На його думку, військові агресора, ймовірно, намагаються протидіяти обмеженій системі ППО України напередодні очікуваної широкомасштабної зимової кампанії ракетних ударів.

Українські офіційні особи неодноразово підкреслювали, що українські сили не мають достатньої кількості систем протиповітряної оборони, щоб закрити всю територію України настільки щільно, наскільки закритий Київ.

Ракетний обстріл України 8 грудня

Зранку 8 грудня росіяни вперше з 21 вересня застосували проти України ракети, випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

З району міста Енгельс у Саратівській області літаки випустили 19 крилатих ракет типу Х-101 і Х-555, сили ППО України збили 14 з них.

Усі ракети, що летіли на Київ, були збиті на підльоті до столиці. Водночас у Павлоградському районі Дніпропетровської області через прильоти є загиблий та поранені.

На Заході припускають, що масований російський обстріл 8 грудня є початком зимової кампанії ударів РФ.

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