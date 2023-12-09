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Штрафи за порушення комендантської години: кого не каратимуть

Субота 09 грудня 2023 21:15
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Штрафи за порушення комендантської години: кого не каратимуть Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Верховна рада підтримала у першому читанні введення штрафів за порушення комендантської години. У МВС розповіли, кого не будуть карати у разі її порушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міністерства внутрішніх справ України в Twitter.

Так, штрафувати не будуть через порушення комендантської години у разі:

  • якщо особа прямує до/з укриттів під час повітряної тривоги;
  • супроводжує поранених, важкохворих;
  • здійснює заходи з евакуації населення або рятування майна;
  • надає медичну (домедичну) допомогу;
  • перебуває в стані крайньої необхідності.

Штрафи за порушення комендантської години

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що в уряді хочуть ввести штрафи для порушників комендантської години. Цьому передували декілька скандалів у Києві та регіонах, пов'язаних з тим, що ресторани працювали під час комендантської години.

Клименко тоді наголошував, що штрафувати планують лише заклади. МВС пропонувало, щоб штрафи становили 34-170 тисяч гривень за перше порушення, а за повторні порушення протягом року - 340-680 тисяч гривень.

У жовтні 2023 року до парламенту внесли відповідний законопроєкт. Його розробили з МВС та Нацполіцією.

9 грудня Верховна рада у першому читанні підтримала штрафи для порушників комендантської години.

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