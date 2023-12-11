Аргентину возглавил новый президент, а Зеленский анонсировал встречу с Байденом: новости за выходные
Президент Украины Владимир Зеленский запланировал поездку в Соединенные Штаты. Там он встретится с президентом США Джо Байденом. Тем временем в Аргентине прошла инаугурация нового президента.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Война РФ против Украины
Новости за 9 декабря:
- Плохие погодные условия мешают войскам использовать дроны;
-
Россияне нанесли ракетный удар по Николаеву;
-
Нацгвардейцы уничтожили грузовики россиян в Херсонской области;
-
Оккупанты сосредоточились на Авдеевке и Марьинке;
-
В ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении;
-
В Сумской области пограничники антидроновым ружьем "приземлили" вражеский БпЛА.
Новости за 10 декабря:
- ВСУ контратаковали и продвинулись на западе Запорожской области;
-
Россияне используют ракеты-приманки для истощения украинской ПВО;
-
Пограничники показали видео уничтожение позиций россиян у Купянска;
-
ВСУ плотным огнем артиллерии накрыли россиян возле Клещеевки;
-
РФ перешла к более масштабным атакам против украинской энергетики;
-
В ВСУ назвали направление фронта, на котором россияне больше применяют дроны.
Поездка Зеленского в США
Зеленский в понедельник, 11 декабря, отправится в Соединенные Штаты, где он встретится с президентом США Джо Байденом.
При этом отмечается, что Зеленский будет фокусироваться на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины в защите от российского террора и укреплении международного порядка, основанного на правилах и уважении суверенитета каждой нации.
Новый президент Аргентины
Либертарианский экономист Хавьер Милей стал президентом Аргентины.
Президент Владимир Зеленский принял участие в инаугурации Хавьера Милея в Буэнос-Айресе и поздравил нового президента.
Зеленский провел ряд важных встреч
Украинский президент Владимир Зеленский в Буэнос-Айресе провел ряд важных для страны встреч. Главными темами во время переговоров были сотрудничество и "формула мира".
Зеленский, находясь в Аргентине, провел важные встречи с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора.
Во Львовской области в училище избили первокурсников
В училище во Львовской области избили студентов первого курса. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Отмечается, что 8 декабря правоохранители во время мониторинга соцсетей нашли видео, на котором несколько молодых ребят, вероятно, учеников старших курсов одного из учебных заведений, в присутствии многих очевидцев поочередно наносили удары в голову и участок груди другим ребятам.
В Киеве демонтировали памятник Щорсу
Памятник военному командиру большевиков Николаю Щорсу в центре Киева демонтировали 9 декабря. Монумент простоял почти 70 лет.
Штрафы за нарушение комендантского часа
Верховная рада поддержала в первом чтении введение штрафов за нарушение комендантского часа. В МВД рассказали, кого не будут наказывать в случае его нарушения.
Так, штрафовать не будут из-за нарушения комендантского часа в случае:
- если лицо следует к/из укрытий во время воздушной тревоги;
- сопровождает раненых, тяжелобольных;
- осуществляет меры по эвакуации населения или спасению имущества;
- оказывает медицинскую (домедицинскую) помощь;
- находится в состоянии крайней необходимости.
УЗ запустит новый скоростной Интерсити в Тернополь
"Укрзализныця" объявила о запуске поезда Интерсити, который будет курсировать из Киева в Тернополь и обратно. Маршрут будет обслуживать самый быстрый украинский поезд "Тарпан".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.