Зеленський провів низку важливих зустрічей: обговорювали співпрацю та "формулу миру"

Український президент Володимир Зеленський у Буенос-Айресі провів низку важливих для країни зустрічей. Головними темами під час переговорів були - співпраця та "формула миру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського та сайт президента.

Зеленський, перебуваючи в Аргентині, провів важливі зустрічі з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору.

Президент України повідомив, що він подякував президенту Парагваю Сантьяго Пеньї за рішучу підтримку України в межах міжнародних організацій. Під час зустрічі вони зокрема обговорили шляхи розвитку торгівлі між Україною та Парагваєм.

Глава держави також поінформував парагвайського колегу про успіхи в імплементації Української "формули миру" та результати трьох зустрічей радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики.

"Ми надзвичайно зацікавлені в залученні Парагваю до імплементації нашої Формули миру", - зазначив президент України.

Крім цього, Зеленський запросив Сантьяго Пенью відвідати нашу країну з візитом.

Водночас під час переговорів із президентом Уругваю Луїсом Лакальє Поу Зеленський подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

"Особливу увагу приділили перспективі проведення саміту Україна – Латинська Америка", - пояснив він.

З президентом Еквадору Даніелем Нобоа вони обговорили можливості розвитку двосторонньої співпраці. Зокрема країни можуть співпрацювати у безпековій сфері, діджиталізації, торгівлі сільськогосподарською продукцією.

"Запропонував долучитися до імплементації Української "формули миру", - додав Зеленський.

Візит Зеленського до Аргентини

Нагадаємо, наприкінці листопада в Аргентині відбулися президентські вибори, на яких переміг зірка TikTok та прихильник США Хав'єр Мілей. Більш детально про нового президента Аргентини можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Президент України Володимир Зеленський був запрошений на інавгурацію президента Аргентини, яка відбудеться 10 грудня. Дорогою до Аргентини Зеленський встиг зустрітися з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде. Це перша зустріч лідерів в історії двосторонніх відносин між країнами.

Аргентинські ЗМІ пишуть, що Зеленський стане один з найвпливовіших гостей, запрошених на інавгурацію.

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