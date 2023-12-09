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Простояв майже 70 років. У Києві демонтували пам'ятник Щорсу

Київ, Субота 09 грудня 2023 13:59
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Простояв майже 70 років. У Києві демонтували пам'ятник Щорсу Фото: пам'ятник Щорсу у Києві демонтували 9 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко, Віталій Носач

Пам'ятник військовому командиру більшовиків Миколі Щорсу у центрі Києві демонтували 9 грудня. Монумент простояв майже 70 років.

Що відомо про історію "падіння" суперечливого пам'ятника - у матеріалі РБК-Україна нижче.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: фото і відео РБК-Україна, Telegram-канал КМДА, Wikipedia.

На світанку 9 грудня у Києві розпочали демонтаж пам'ятника Щорсу. Близько 13:30 майже 14-метровий монумент повністю демонтували. Надалі він зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. Антонова.

Хто такий Щорс

Микола Щорс народився у Чернігівській області у 1895 році. Щорс був одним з військових командирів більшовиків під час радянсько-української війни, а також учасником українських червоногвардійських повстанських формувань.

З 1930-х років радянська влада активно використовувала образ Щорса для пропаганди як одного з лідерів більшовицької "революції" в Україні, радянського героя "громадянської війни" у боротьби проти "петлюрівців".

Смерть Щорса досі оповита загадками, достеменно невідомо, як він загинув. Але встановлено, що його вбили з близької відстані пострілом у потилицю.

Історія "падіння" Щорса

Раніше на місці пам'ятника Щорсу на бульварі Тараса Шевченка у Києві стояв пам'ятник українському підприємцю і меценату Олексію Бобринському.

Монумент Щорсу наказав поставити диктатор Йосип Сталін. У 1949 році була встановлена кінна статуя, а 1954 році відкрили бронзову скульптуру, яка і достояла до наших днів.

Дискусії про демонтаж суперечливого пам'ятника тривають з Революції гідності. Але остаточне рішення ухвалити ніяк не могли. На постаменті час від часу з'являлися написи "кат", "демонтуйте мене" та "декомунізація".

Київська міська рада проголосувала за демонтаж пам'ятника ще у 2017 році. Але перешкодою став охоронний статус, який мав монумент Щорсу.

На початку листопаду 2023 року Кабмін ухвалив рішення про вилучення пам'ятника з державного реєстру пам'ятників національного значення. Це дозволило знести постамент.

Нагадаємо, у листопаді у Києві демонтували пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну.

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