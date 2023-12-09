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Нацгвардійці знищили вантажівки росіян у Херсонській області (відео)

Херсон, Субота 09 грудня 2023 10:27
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Нацгвардійці знищили вантажівки росіян у Херсонській області (відео) Фото: нацгвардійці знищили вантажівки росіян у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці Нацгвардії знищили військові вантажівки російських окупантів у Херсонській області. Захисники використали дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Національної гвардії України Олександра Півненка у Telegram.

На відео показана робота аеророзвідників 11 бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України.

Півненко наголосив, що одним із важливих напрямків бойової роботи українських оборонців на півдні Україні залишається знищення шляхів логістики, логістичних хабів і транспорту військ РФ.

На опублікованих кадрах нацгвардійці за допомогою дронів знищили вантажівки російських окупантів на Херсонському напрямку.

Бої у Херсонській області

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що наші воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області. У Генштабі пояснили, що ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріли цивільних.

Українські військові наголошували, що робота на лівому березі Дніпра триває, але вона ускладнюється через погану погоду.

Більше про актуальну ситуацію на фронті - у матеріалі РБК-Україна.

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