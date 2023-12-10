Зеленський завтра поїде у США: зустрінеться з Байденом

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 11 грудня, поїде у Сполучені Штати. Там він зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Офісу президента в Telegram.

"1 грудня Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Президент України зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом, проведе низку зустрічей і переговорів", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації.

Серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав у наступному році.

Зустріч Зеленського і Байдена

У Білому домі повідомили, що зустріч президентів відбудеться 12 грудня.

"Президент Байден запросив президента України Володимира Зеленського на зустріч у Білий дім у вівторок, 12 грудня, щоб наголосити на непохитній прихильності Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від жорстокого вторгнення Росії", - ідеться в повідомленні.

Візит Зеленського до Аргентини

Наразі Зеленський знаходиться з робочим візитом в Аргентині. Він поїхав до Буенос-Айреса на інавгурацію президента Аргентини, яка відбулася 10 грудня.

Дорогою до Аргентини Зеленський встиг зустрітися з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде. Це перша зустріч лідерів в історії двосторонніх відносин між країнами.

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