Окупанти зосередилися на Авдіївці та Мар'їнці: ворог активізував артилерію

Російські окупанти зосередилися на Авдіївці та Мар'їнці, знову активізували артилерію. На Таврійському напрямку 90% боїв точаться у районі Авдіївки та Мар'їнки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.

"Ворог продовжує йти вперед. Майже вся активність його зосереджена на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Понад 90% боєзіткнень минулої доби відбулося саме там", - сказав речник.

За словами Штупуна, протягом минулої доби окупанти не завдали авіаударів, також зменшилася кількість застосування дронів-камікадзе. Але на тлі цього побільшало ударів артилерією, де є можливість росіяни застосовують броньовану техніку.

"Б'є (ворог, - ред.) по дорогах і по населених пунктах, намагається ускладнити нашу логістику", - додав він.

Як зазначив речник, у районі Авдіївки та Мар'їнки було відбито за добу десятки ворожих атак. Штупун пояснив, що перед наступами противник намагається вибити українських захисників з позицій артилерією, а потім кидає піхоту із застосуванням бронетехніки, якщо є така можливість.

Бої за Авдіївку

Російські окупанти на початку жовтня активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

За словами українського командування, втрати росіян в Авдіївці більші, ніж у Бахмуті. За попередніми даними, окупанти втратили там понад 10 тисяч солдатів.

Українські військові пояснювали, що окупанти не зможуть захопити Авдіївку, якщо не "візьмуть" територію Авдіївського коксохімічного. Наразі завод контролюють ЗСУ.

Станом на ранок 9 грудня в Авдіївці залишаються понад 1200 осіб, найбільшою проблемою залишається логістика до міста.

Чи можливий прорив росіянами лінії фронту у разі захоплення Авдіївки та Мар'їнки - читайте у матеріалі РБК-Україна.