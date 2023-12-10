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В ЗСУ назвали напрямок фронту, на якому росіяни більше застосовують дрони

Україна, Неділя 10 грудня 2023 17:29
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В ЗСУ назвали напрямок фронту, на якому росіяни більше застосовують дрони Фото: в ЗСУ розповіли, на якому напрямку РФ використовує дрони (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України з'ясували на якому напрямку Російська Федерація частіше використовує дрони, я на яких пускає в дію авіацію.

Про це розповів начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефі телемарафону.

За даними Фітьо, армія РФ більше дронів використовує на Бахмутському напрямку, водночас на Лимано-Куп'янському активніше застосовує авіацію.

До прикладу, вчора, 9 грудня, російські військові понад 800 разів обстріляли ці два напрямки

Кількість російських атак на Лимано-Куп'янському напрямку упродовж 9 грудня була меншою через погодні умови - краплі дощу за мінусової погоди одразу замерзали.

Він зазначив, що підняті у повітря дрони одразу замерзали.

"Саме на Бахмутському напрямку більше дронів, а на Лимано-Куп'янському напрямку більше застосовується ворожа авіація, якщо дозволяють погодні умови. Кількість артилерійських снарядів у них вистачає, з логістикою все гаразд", - повідомив Фітьо.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 9 грудня, українські воїни ліквідували 700 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 338 820 військових.

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