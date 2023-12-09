Погані погодні умови заважають військам використовувати дрони: карти боїв ISW

ЗСУ продовжують ведення наступальних дій на Бахмутському та Мелітопольському напрямках і на лівому березі Херсонської області. Стверджується, що погані погодні умови заважають як російським, так і українським силам використовувати розвідувальні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили атаки російських військ на Куп’янському напрямку в районі Синьківки та Іванівки і на Лиманському напрямку в районі Спірного і Тернів.

Речник командування Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо заявив, що російські війська атакують також біля Веселого (31 км на південь від Кремінної).

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська активізували наступальні дії на Лиманському напрямку. Він розповів, що частини російського 283-го мотострілецького полку безуспішно наступали на схід від Тернів, а частини 228-го полку безуспішно атакували між Дібровою та Кузьминим.

Російські джерела стверджували, що українські сили наступали на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 8 грудня. Зокрема, біля Синьківки, Ямполівки та озера Лиман.

Бої у Донецькій області

8 грудня Генштаб ЗСУ штаб повідомив, що українські війська продовжували наступальні операції на південь від Бахмута. Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що українські війська атакували в районі Кліщіївки.

Російські війська проводили наступальні операції поблизу Бахмута, але не зробили жодних підтверджених просувань 8 грудня. Український Генштаб повідомив, що російські сили безуспішно атакували поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Опубліковані геолокаційні кадри показують, що російські війська нібито просунулися до очисних споруд на південь від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки).

Російські джерела стверджували, що 7 і 8 грудня війська РФ нібито просунулися в напрямку Новокалинового, до околиць Авдіївського коксохімічного заводу та в промисловій зоні.

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували на схід від Новобахмутівки; на південь від Тоненького; поблизу Степового, Авдіївки та Первомайського.

Російські блогери стверджували, що війська РФ також атакували на північ від Авдіївського коксохімічного заводу та поблизу Очеретиного, Новокалинового, Сіверного.

Російське джерело стверджує, що складні погодні умови уповільнили темпи російських і українських операцій під Авдіївкою.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку України Олександр Штупун заявив, що на Авдіївському напрямку воюють понад 40 тисяч російських військ і що окупанти передислоковують резерви підрозділів "Шторм-Z" і мобілізований особовий склад, якому бракує підготовки та продовольства, щоб надолужити втрати.

Російські війська вели наступальні операції на захід і південний захід від міста Донецьк, але не робили жодних заявлених або підтверджених просувань 8 грудня.

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Красногорівки, Мар’їнки, Побєди і Новомихайлівки.

Російські джерела стверджували, що війська РФ не повністю контролюють Мар’їнку і що в північно-західній частині населеного пункту тривають бої.

"Південна вісь"

У Генштабі України повідомили, що російські війська не здійснювали наземних ударів у районі кордону Донецько-Запорізької областей.

8 грудня українські війська продовжували наступальні операції в західній частині Запорізької області. Російські джерела стверджували, що російські сили нібито відбили українські атаки поблизу Роботиного, на захід від Вербового і на захід від Новофедорівки. Міноборони РФ повідомило про українські атаки поблизу Нестерянки та Успенівки.

Стверджується, що погані погодні умови заважають як російським, так і українським силам використовувати великі розвідувальні безпілотники та досягати значного прогресу.

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 грудня, показують, що російські війська нібито просувалися на південь від Роботиного в напрямку Новопрокопівки.

Генштаб ЗСУ повідомив 8 грудня, що українські сили відбили російські наземні атаки поблизу Роботиного та на захід від Вербового. Машовець заявив, що російські війська користуються скороченими темпами українських наступальних дій у Запорізькій області для реорганізації угруповання сил і створення оперативних резервів, але зауважив, що наразі окупанти не можуть виділити значні ресурси на ці резерви.

8 грудня українські війська продовжили наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області. Російські блогери стверджували, що тривають бої в Кринках і що українські війська посилили темп бойових дій.