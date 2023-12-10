ЗСУ контратакували і просунулися на заході Запорізької області: карти боїв ISW

Українські війська продовжують ведення наступальних операцій на заході Запорізької області. Зокрема, ЗСУ успішно контратакували на захід від Роботиного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Геолокаційні кадри, опубліковані 8 і 9 грудня, показують, що російські війська ймовірно просунулися на південний схід від Тернів (17 км на захід від Кремінної).

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки на північний схід від Петропавлівки і поблизу Синьківки, Іванівки, Новоселівського та Спірного.

Російські джерела стверджували, що 9 грудня українські війська атакували на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, зокрема поблизу Синьківки, Новоселівського, Серебрянського лісництва та Білогорівки.

Бої у Донецькій області

Генштаб України повідомив 9 грудня, що російські війська безуспішно атакували поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки. Російський блогер стверджував, що сили РФ також атакували поблизу Андріївки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська ввели на Бахмутський напрямок новосформований 299-й парашутно-десантний полк. Він діятиме на лінії Берхівка-Хромове (до 6 км на північний захід від Бахмута).

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські сили безуспішно атакували на схід від Новобахмутівки та поблизу Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського. Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ також атакували поблизу Сіверного, промислову зону та Авдіївський коксохім. ​​

Український журналіст Юрій Бутусов заявив, що російські війська використовують телекеровану колісну та гусеничну техніку для доставки вантажів на передові позиції та евакуації поранених у напрямку Авдіївки. Однак українські сили вже атакують ці дистанційно керовані транспортні засоби за допомогою безпілотників.

9 грудня російські війська продовжували наступальні операції на захід і південний захід від міста Донецьк, але не просунулись. Російські блогери повідомили, що війська РФ продовжують бої на північній околиці Мар’їнки і поблизу Новомихайлівки.

Генштаб ЗСУ повідомив про невдалі атаки росіян поблизу Мар’їнки, Красногорівки, Новомихайлівки та Побєди.

"Південна вісь"

Російські джерела стверджували, що 9 грудня українські війська здійснили штурми в районі кордону Донецько-Запорізької областей.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили дві російські атаки поблизу Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки).

Українські війська 9 грудня продовжували наступальні дії на заході Запорізької області та просунулися вперед. "Воєнкор" з РФ заявив, що українські сили успішно контратакували на захід від Роботиного.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили російські атаки на захід від Роботиного та Вербового і поблизу Новопокровки.

Українські сили продовжують утримувати позиції на східному (лівому) березі Херсонської області на тлі спроб Росії відкинути українські війська з позицій у Кринках.