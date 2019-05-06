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06.05.2019 - 18:40
Итоги дня: 6 мая
В Карпатах
грузовик с туристами упал в реку
с высоты около 40 метров
Президент Украины Петр Порошенко
уволил Сергея Наева
с должности командующего операцией Объединенных сил (ООС) на Донбассе
Трагедия в Шереметьево:
восстановлена хронология авиакатастрофы
, в которой погиб 41 человек (видео)
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что провел плодотворную встречу с избранным президентом Владимиром Зеленским и
намерен предложить ему свою отставку
Петра Порошенко
вызвали на допрос в Генпрокуратуру
. Президента хотят допросить по делам Майдана
После очередного обострения ситуации в секторе Газа Израиль и палестинская сторона
достигли нового соглашения о прекращении огня
. Перемирие начало действовать с утра 6 мая
"Замглавы "Министерства внутренних дел" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Михаил Параскеев заявил, что в оккупированном Луганске с понедельника
заработал пункт приема документов
для получения российских паспортов
Киевский апелляционный суд
отказался удовлетворить апелляционную жалобу
Национального банка, который просил снять арест с активов, подконтрольных бывшим владельцам "ПриватБанка"
Подозреваемый в подготовке терактов и бывший руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
вернулся в Украину
и намерен прийти на заседание суда
На этой неделе будет выполнен последний авиарейс Киев-Ужгород компании "Мотор Сич", после чего
полеты прекратят из-за нерентабельности
У Меган Маркл и принца Гарри, которые получили после свадьбы титулы герцогини и герцога Сассекских,
родился сын
Девушка-солдат
потеряла сознание
во время выступления Петра Порошенко в Авдеевке (видео)
В киевской школе неадекватная преподавательница
грозилась покалечить детей
. Гневные крики учительницы записала одна их учениц (видео)
Погода в Украине 7 мая останется дождливой, а температура воздуха
продемонстрирует невероятный контраст
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Средняя зарплата в Украине превысила 10 тыс. грн
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Результаты выборов президента Украины
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