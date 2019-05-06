В Карпатах нашли всех пострадавших при падении грузовика

Фото: спасатели (dsns.gov.ua)

В лечебные учреждения госпитализированы 10 человек, из них одна женщина в тяжелом состоянии

По состоянию на 14:20 найдены все лица, которые пострадали в результате падения грузовика с туристами в Карпатах в реку Черный Черемош. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в лечебные учреждения госпитализированы 10 человек, из них одна женщина в тяжелом состоянии. Медицинское обследование остальных лиц продолжается.

На месте происшествия были привлечены 76 человек личного состава и 21 единиц техники ДСНС.

Ранее сообщалось, что в 11:43 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи села Красник Верховинского района Ивано-Франковской области с высоты 40 метров в реку Черный Черемош упал грузовик с туристами. В результате происшествия погибли три человека. По предварительной информации, в грузовике находились туристы из Белоруси.

Напомним, в Карпатах нашли заблудившихся туристов из Киева. Жители столицы заблудились в районе горы Сивуля из-за высоких снежных заносов.

Кроме того, в Харькове на проспекте Победы произошла стрельба, в результате которой пострадал человек.