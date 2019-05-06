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Климкин намерен предложить Зеленскому свою отставку

Новости » Политика    06.05.2019 - 12:24
Климкин намерен предложить Зеленскому свою отставку
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин провел встречу с Зеленским

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что провел плодотворную встречу с избранным президентом Владимиром Зеленским и намерен предложить ему свою отставку. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Климкина, он провел "очень хорошую встречу" с Зеленским.

"Меня никто не будет увольнять, поскольку у нас должна быть политическая культура. В политической культуре - и я считаю, это будет правильным - позволить новому президенту выбрать тех, с кем он должен работать в таких сферах как внешняя политика, как оборона. Конечно, я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю. Я уже говорил, что у меня есть свои планы, в том числе политические. Это соответствует моим планам", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Климкин не исключает возможности обсуждения с Зеленским вопроса совместной работы. При этом министр отметил, что совместная работа возможна только при наличии общих принципов, ценностей и убеждений.

Напомним, Климкин поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Глава МИД отметил, что выборы в Украине были демократическими, а также пообещал продолжить работу в "переходный период".

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