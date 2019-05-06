ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд отказал НБУ в снятии ареста с активов Коломойского

Новости » Экономика    06.05.2019 - 11:53
Суд отказал НБУ в снятии ареста с активов Коломойского
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

НБУ хотел снять арест с активов, которые переданы ему в ипотеку и залог

Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Национального банка, который просил снять арест с активов, подконтрольных бывшим владельцам "ПриватБанка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные в Едином судебном реестре от 17 апреля 2019 года.

Суд сохранил арест таких активов: имущество ПАО "Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат", ПАО "Никопольский завод ферросплавов", ПАО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат", ПАО "Днепразот" и других предприятий.

НБУ в апелляционной жалобе отмечал, что субъекты и объекты, на которые наложен арест, были переданы Национальному банку Украины в ипотеку/залог, в качестве обеспечения выполнения обязательств по кредитам рефинансирования, заключенным между "ПриватБанком" и НБУ.

В НБУ также завляли, что Печерским районным судом. Киева в 2017 году уже был наложен арест на это же имущество. Представитель НБУ настаивал, что наложение судом ареста на спорное имущество является нарушением прав банка, поскольку делает невозможным удовлетворения его требований за счет предмета ипотеки (залога), в том числе путем реализации внесудебного способа обращения взыскания.

Напомним, в феврале 2019 года Печерский районный суд города Киева наложил арест на имущество ПАО "Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат", ПАО "Никопольский завод ферросплавов", ПАО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат", ПАО "Днепразот" и других предприятий, подконтрольных бывшим владельцам "Приватбанка". Решение принято по делу о завладении служебными лицами "ПриватБанка" государственными средствами, выделенными как стабилизационные кредиты и рефинансирование, на сумму свыше 19,7 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.

Суд перенес апелляцию НБУ на одно из решений по ПриватБанку В деле о национализации ПриватБанка состоятся судебные дебаты
Темы: Национализация ПриватБанка
Новости Украины ПриватБанкНациональный банк УкраиныСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь