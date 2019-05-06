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У Меган Маркл и принца Гарри родился сын

Новости » Общество    06.05.2019 - 16:47
У Меган Маркл и принца Гарри родился сын
Фото: принц Гарри и Меган Маркл (gettyimages.com)

Меган Маркл и принц Гарри стали родителями

У Меган Маркл и принца Гарри, которые получили после свадьбы титулы герцогини и герцога Сассекских, родился сын. Об этом говорится на официальной странице четы в Instagram.

Ребенок появился на свет рано утром 6 мая. Пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что это произошло в 5:26 лондонского времени (7:26 по киевскому). При рождении мальчик весил 3,26 кг. Принц Гарри присутствовал при родах, говорится в сообщении королевской семьи.

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. Церемония венчания прошла в часовне Cвятого Георгия в Виндзорском замке. Королева Соединенного Королевства Елизавета II пожаловала своему внуку титул герцога Сассекского, Маркл после венчания стала герцогиней Сассекской.

О ее беременности Кенсингтонский дворец объявил в октябре 2018 года. Предполагалось, что ребенок родится в конце апреля - начале мая. Однако пол будущего ребенка пара решила не разглашать.

Кроме того, Гарри и Меган решили отпраздновать рождение ребенка в частном порядке. Их решение привело к многочисленным спекуляциям в СМИ на тему рождения наследника.

Добавим, ранее Меган и Гарри объявили на своей странице в Instagram о том, что вместо того, чтобы посылать подарки на рождение ребенка, желающие могут направить свои пожертвования в избранные королевской четой благотворительные фонды.

Маркл родила первенца в городе Виндзор. За каждым шагом Меган Маркл и принца Гарри сегодня следят не только британские СМИ, но и тысячи фанатов королевской семьи, которые приехали в этот городок, чтобы первыми поздравить чету Сассекских с появлением на свет долгожданного ребенка. 

Британцы ночуют на улице возле Виндзорского замка Меган Маркл и Гарри. Они уже готовы петь и громко праздновать рождение малыша. По крайней мере, об этом говорит королевский супер-фаната Джон Лугери.

 

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