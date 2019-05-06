Авиарейс Киев-Ужгород отменяют из-за нерентабельности

Фото: первый рейс Киев-Ужгород (facebook.com/volodymyr.omelyan)

"Мотор Сич" выполняла рейсы Киев-Ужгород почти два месяца

На этой неделе будет выполнен последний авиарейс Киев-Ужгород компании "Мотор Сич", после чего полеты прекратят из-за нерентабельности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Mukachevo.net.

Как сообщили в компании "Мотор Сич", последний рейс по маршруту Киев-Ужгород выполнят 10 мая, а 17 мая официально объявят о прекращении полетов по этому направлению. Уже сейчас приобрести билеты можно только на 10 мая.

В авиакомпании также объяснили, что рейс отменили из-за его нерентабельности.

Напомним, авиарейс по маршруту "Киев-Ужгород" запустили 15 марта, его лично открывали министр инфраструктуры Владимир Омелян и президент Петр Порошенко, который прибыл на Закарпатье с визитом в качестве кандидата.

Отметим, рейс из Киева в Ужгород осуществлялся с двухчасовой пересадкой во Львове, полеты осуществлялись раз в неделю.

В апреле Украина и Словакия подписали договор по использованию авиационного пространства, что должно способствовать полноценному запуску аэропорта в Ужгороде и коммерческих пассажирских перевозок.