06.05.2019 - 18:40
Підсумки дня: 6 травня
У Карпатах
вантажівка з туристами впала у річку з висоти близько 40 метрів Президент України Петро Порошенко
звільнив Сергія Наєва з посади командувача операцією Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі Трагедія в Шереметьєво:
відновлено хронологію авіакатастрофи, в якій загинула 41 людина (відео) Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що провів плідну зустріч з обраним президентом Володимиром Зеленським і
має намір запропонувати йому свою відставку
Петра Порошенка
викликали на допит до Генпрокуратури. Президента хочуть допитати у справах Майдану Після чергового загострення ситуації в секторі Газа Ізраїль і палестинська сторона
досягли нової угоди про припинення вогню, перемир'я почало діяти з ранку 6 травня "Заступник голови "Міністерства внутрішніх справ" самопроголошеної "Луганської народної республіки" Михайло Параскєєв заявив, що в окупованому Луганську з понеділка
запрацював пункт прийому документів для отримання російських паспортів Київський апеляційний суд
відмовився задовольнити апеляційну скаргу Національного банку, який просив зняти арешт з активів, підконтрольних колишнім власникам "ПриватБанку" Підозрюваний у підготовці терактів і колишній керівник Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан
повернувся до України і має намір прийти на засідання суду Цього тижня буде виконано останній авіарейс Київ-Ужгород компанії "Мотор Січ", після чого
польоти припинять через нерентабельність
У Меган Маркл і принца Гаррі, які отримали після весілля титули герцогині і герцога Сассекских,
народився син
Дівчина-солдат
втратила свідомість під час виступу Петра Порошенка в Авдіївці (відео) У київській школі неадекватна викладачка
погрожувала покалічити дітей. Гнівні крики вчительки записала одна з учениць (відео) Погода в Україні 7 травня залишиться дощовою, а температура повітря
продемонструє неймовірний контраст
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