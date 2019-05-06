Порошенко уволил Наева с должности командующего ООС

Фото: Сергей Наев (facebook.com/pressjfo.news)

Наева уволили в ходе плановой ротации

Президент Украины Петр Порошенко уволил Сергея Наева с должности командующего операцией Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом Порошенко объявил в ходе визита на Донбасс, сообщает РБК-Украина.

Отметим, Наев возглавил операцию Объединенных сил весной прошлого года после переформатирования антитеррористической операции. Переход на новый формат предпринимался с целью реформы управления военной структурой.

"Считаю, что личный состав под руководством Сергея Наева выполнил поставленные мною задачи на успешно. Спасибо, Сергей Иванович... Хочу проинформировать вас, что по предложению министра обороны Украины Степана Полторака и начальника Генштаба Виктора Муженко было принято решение о проведении ротации руководства операции Объединенных сил", - сказал Порошенко.

Напомним, 16 марта 2018 года президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Луганскую область представил командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева. Глава государства отметил, что поставил перед командующим объединенных сил задачу - укрепить ВСУ, чтобы они были не только обороноспособными, но и способными освободить оккупированные территории.

Как писало РБК-Украина, Порошенко сообщил, что с начала агрессии Российской Федерации на Донбассе погибли 2973 военнослужащих со всех силовых ведомств.