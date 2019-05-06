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Порошенко вызвали на допрос в ГПУ

Новости » Общество    06.05.2019 - 15:34
Порошенко вызвали на допрос в ГПУ
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко хотят допросить по делам Майдана

Президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру. Об этом сообщил руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает "Громадське".

По словам Горбатюка, Порошенко вызвали на допрос 7 мая по делам Майдана. Он также добавил, что действующий президент пока не подтвердил, что придет на допрос.

Напомним, осенью 2016 года в ГПУ пожаловались, что Порошенко больше года не ходил на допросы, а его помощники объясняли это плотным графиком. Сразу после этого он дал показания в Генеральной прокуратуре. По данным СМИ, допрос президента продолжался в течение 6 часов по нескольким эпизодам в делах Майдана.

По словам Горбатюка, Порошенко задали вопросы о событиях на Майдане.

"Были заданы вопросы, которые касаются тех событий, где свидетелем был Петр Порошенко и получены на них ответы. Эти ответы будут использованы в ходе следствия", - сказал тогда Горбатюк.

Отметим, в конце апреля Генпрокуратура передала в суд обвинительные акты по делу Майдана. В частности, были переданы дела в отношении правоохранителей за незаконные задержания и избиения активистов во время Революции достоинства.

 

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