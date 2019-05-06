В секторе Газа объявили о перемирии с Израилем

Фото: израильская армия (idfblog.com)

Ситуацию в секторе Газа должно разрядить очередное перемирие

После очередного обострения ситуации в секторе Газа Израиль и палестинская сторона достигли нового соглашения о прекращении огня, перемирие начало действовать с утра 6 мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские СМИ.

Сообщается, что стороны при посредничестве Египта достигли нового соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу с 04:30 по местному времени. Также сообщается, что информацию о перемирии подтвердил телеканал ХАМАСа.

Как пишут израильские СМИ, соглашение должно было начать действовать в полночь, однако палестинцы сделали еще один ракетный залп. Сирены прозвучали в Ашкелоне и в округах Сдот Негев, Шаар а-Негев и Эшколь.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате авиаударов Израиля по территории сектора Газа, начиная с субботы, погибли не менее 20 человек. Отметим, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на ракетные обстрелы отдавал приказ не прекращать удары по сектору Газа.

Кроме того, в секторе Газа террористическая организация "Исламский джихад Палестины" заявила о намерении сорвать Евровидение 2019, которое должно пройти в Тель-Авиве.