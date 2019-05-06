В "ЛНР" открыли пункт приема документов для получения паспортов РФ

Иллюстративное фото (MigrantInform.ru)

Документы будут направлять в РФ, где в течение 90 дней по ним будет принято решение

"Замглавы "Министерства внутренних дел" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Михаил Параскеев заявил, что в оккупированном Луганске с понедельника заработал пункт приема документов для получения российских паспортов. Об этом сообщают российские СМИ.

Указано, что документы будут централизованно отправлять в Российскую Федерацию (Новошахтинск), где решение по ним будет приниматься в течение 90 дней.

Параскеев заявил, что специалисты "миграционной службы" также ведут консультации для граждан, у которых нет в наличии документов, необходимых для получения российского паспорта. По его словам, на такие консультации по состоянию на 9 часов утра 6 мая записались около 400 человек; к этому же времени документы на получение российских паспортов приняты у 10 заявителей.

Напомним, ранее новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть "ходы", чтобы ответить на инициативу России выдавать российские паспорта жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как писало РБК-Украина ранее, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который дает возможность жителям ОРДЛО получить российское гражданство в упрощенном порядке, а 1 мая - об упрощении порядка получения гражданства РФ и паспортов для переселенцев из Крыма и Донбасса.

Добавим, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак заверил, что Украина без проблем сможет получить списки украинских граждан, которые получат российские паспорта.