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Рубан вернулся в Украину

Новости » Общество    06.05.2019 - 11:39
Рубан вернулся в Украину
Фото: Владимир Рубан (УНИАН)

Рубан вернулся в страну и придет на заседание суда

Подозреваемый в подготовке терактов и бывший руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан вернулся в Украину и намерен прийти на заседание суда. Об этом сообщил его адвокат Валентин Рыбин, передают "Українські новини".

По словам адвоката, Рубан уже давно находится в Киеве, при этом не назвал дату его возвращения из Польши. Ожидается, что подозреваемый 7 мая примет участие в судебном заседании по его делу.

Отметим, 26 апреля стало известно, что Рубан покинул страну после выхода на свободу.

Напомним, 16 апреля Броварской городской суд выпустил его из-под ареста вместе с народным депутатом Надеждой Савченко. Решение было вынесено в связи с истечением срока содержания под стражей.

8 марта 2018 года Рубана задержали украинские пограничники на контрольном пункте "Майорск" при попытке ввоза из оккупированной территории крупной партии оружия и боеприпасов, после чего его передали в СБУ. На следующий день ему сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием и подготовке теракта.

Дело "Савченко-Рубана" снова передали в другой суд
Новости Украины подозреваемыеВладимир Рубан
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