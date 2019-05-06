Синоптик предупредила о дождях и "температурных качелях" в Украине

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В прикарпатских районах возможен мокрый снег

Погода в Украине 7 мая останется дождливой, а температура воздуха продемонстрирует невероятный контраст. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Она отметила, что 7 мая циклон Xerxes принесет в Украину очередную порцию дождей.

"В западных областях осадки местами ожидаются сильными. И даже кое-где, в прикарпатских районах, возможен мокрый снег. В восточной части Украины удержится сухая солнечная погода", - написала Диденко.

Синоптик отметила, что температура воздуха продемонстрирует невероятный контраст.

"На Западе будет холоднее, максимально всего +5 +12 градусов, в Карпатах +1 +5 градусов. На Востоке - теплее всего, днем ​​+20 +26 градусов. На остальной территории +12 +18 градусов, в центральных областях местами до +20 градусов", - сообщила она.

По словам Диденко, также ожидается порывистый ветер.

"Ветер будет дуть с северо-запада, порывистый, до сильного. На Востоке направление ветра - юго-восточное и мягче", - указано в сообщении.

Синоптик также предупредила, что в Киеве вторник будет с дождями и порывистым ветром. Температура воздуха в столице ближайшей ночью +10 +12 градусов, завтра днем ​​+15 + 17 градусов.

"Качели с градусами будут продолжаться: в Киеве 8 мая похолодает до +10 +13 9 мая потеплеет до +15 +17", - отметила она.

Напомним, погода в Украине в понедельник, 6 мая, будет дождливая, также прогнозируется сильный ветер. Осадки пройдут в большинстве областей страны, а в восточных регионах будет сухо.

Как писало РБК-Украина ранее, влияние погодных условий на темпы роста экономики Украины в I квартале 2019 года в целом было отрицательным. Такая оценка содержится в Инфляционном отчете Национального банка Украины.