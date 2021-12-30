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Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт № 6 - карпатська грибна юшка

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Четвер 30 грудня 2021 08:00
Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт № 6 - карпатська грибна юшка Скрін відео: Як приготувати карпатську грибну юшку до Святвечора
Автор: Світлана Мащенко

Пропонуємо приготувати неймовірно ароматну і дуже смачну карпатську грибну юшку, скуштувавши якої, ви неодмінно захочете добавки. Таку страву варто подати на Святвечір, який ми відсвяткуємо 6 січня, напередодні Різдва.

Рецепт юшки з'явився на одному з кулінарних YouTube-каналів.

Інгредієнти на 3 л юшки:

  • 100 г сушених грибів
  • 2-3 шт. цибулі
  • 1 велика морква
  • 3-4 ст. л. олії
  • Сіль
  • Чорний мелений перець
  • 2-3 зубчика часнику
  • Зелень за смаком

Покрокове приготування страви

Залийте водою сушені гриби, залиште на 3-4 години (або на ніч). Відцідіть гриби, а воду з них окремо процідіть через дрібне сито.

Гриби можна порізати, або залишити такими, як є. Закласти їх у воду, де вони замочувалися, долити туди ще чистої води і варити приблизно 1,5 години.

Нарізати цибулю кубиками, натерти моркву на терці.

Юшку з майже готовими грибами посолити і поперчити.

На сковорідці пасерувати цибулю і моркву. Додати засмажку, а також натертий часник в каструлю. Довести до кипіння і залишити настоюватися 10-15 хвилин.

Грибна юшка готова!

Меню на Святвечір може виглядати ось так:

  1. Кутя
  2. Борщ з вушками
  3. Грибова юшка
  4. Вареники
  5. Голубці
  6. Маринований оселедець
  7. Мариновані гриби
  8. Заливна риба
  9. Тушкована капуста
  10. Квасоля
  11. Узвар
  12. Пампушки

І пам'ятайте: до святкового столу в жодному разі не можна запізнюватися!

Раніше ми писали, як приготувати до свята голубці з картоплею та грибами, борщ "з вушками", пампухи, вареники з капустою, а також маринований оселедець.

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