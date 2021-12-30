Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт № 6 - карпатська грибна юшка

Пропонуємо приготувати неймовірно ароматну і дуже смачну карпатську грибну юшку, скуштувавши якої, ви неодмінно захочете добавки. Таку страву варто подати на Святвечір, який ми відсвяткуємо 6 січня, напередодні Різдва.

Рецепт юшки з'явився на одному з кулінарних YouTube-каналів.

Інгредієнти на 3 л юшки:

100 г сушених грибів

2-3 шт. цибулі

1 велика морква

3-4 ст. л. олії

Сіль

Чорний мелений перець

2-3 зубчика часнику

Зелень за смаком

Покрокове приготування страви

Залийте водою сушені гриби, залиште на 3-4 години (або на ніч). Відцідіть гриби, а воду з них окремо процідіть через дрібне сито.

Гриби можна порізати, або залишити такими, як є. Закласти їх у воду, де вони замочувалися, долити туди ще чистої води і варити приблизно 1,5 години.

Нарізати цибулю кубиками, натерти моркву на терці.

Юшку з майже готовими грибами посолити і поперчити.

На сковорідці пасерувати цибулю і моркву. Додати засмажку, а також натертий часник в каструлю. Довести до кипіння і залишити настоюватися 10-15 хвилин.

Грибна юшка готова!

Меню на Святвечір може виглядати ось так:

Кутя Борщ з вушками Грибова юшка Вареники Голубці Маринований оселедець Мариновані гриби Заливна риба Тушкована капуста Квасоля Узвар Пампушки

І пам'ятайте: до святкового столу в жодному разі не можна запізнюватися!