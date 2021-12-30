Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт № 6 - карпатська грибна юшка
Пропонуємо приготувати неймовірно ароматну і дуже смачну карпатську грибну юшку, скуштувавши якої, ви неодмінно захочете добавки. Таку страву варто подати на Святвечір, який ми відсвяткуємо 6 січня, напередодні Різдва.
Рецепт юшки з'явився на одному з кулінарних YouTube-каналів.
Інгредієнти на 3 л юшки:
- 100 г сушених грибів
- 2-3 шт. цибулі
- 1 велика морква
- 3-4 ст. л. олії
- Сіль
- Чорний мелений перець
- 2-3 зубчика часнику
- Зелень за смаком
Покрокове приготування страви
Залийте водою сушені гриби, залиште на 3-4 години (або на ніч). Відцідіть гриби, а воду з них окремо процідіть через дрібне сито.
Гриби можна порізати, або залишити такими, як є. Закласти їх у воду, де вони замочувалися, долити туди ще чистої води і варити приблизно 1,5 години.
Нарізати цибулю кубиками, натерти моркву на терці.
Юшку з майже готовими грибами посолити і поперчити.
На сковорідці пасерувати цибулю і моркву. Додати засмажку, а також натертий часник в каструлю. Довести до кипіння і залишити настоюватися 10-15 хвилин.
Грибна юшка готова!
Меню на Святвечір може виглядати ось так:
- Кутя
- Борщ з вушками
- Грибова юшка
- Вареники
- Голубці
- Маринований оселедець
- Мариновані гриби
- Заливна риба
- Тушкована капуста
- Квасоля
- Узвар
- Пампушки
І пам'ятайте: до святкового столу в жодному разі не можна запізнюватися!
Раніше ми писали, як приготувати до свята голубці з картоплею та грибами, борщ "з вушками", пампухи, вареники з капустою, а також маринований оселедець.