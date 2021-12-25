Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: страва № 1 - борщ "з вушками"

До нас наближається Різдво 7 січня, яке має чудову традицію Святвечора - збирати всю родину за святковим столом, на якому мають бути присутні 12 страв. Саме 6 січня закінчується Різдвяний піст, тому всі смаколики мають бути пісними.

Пропонуємо вам разом зі Styler ознайомитися з рецептами цих страв, першою з яких стане борщ "з вушками".

Інгредієнти для пісного борщу:

сушені гриби - 150 г,

буряк - 500 г,

морква - 100 г,

буряковий квас - 400 г,

борошно - 50 г,

вершкове масло - 100 г,

сіль, перець - за смаком.

Сушені гриби промийте й відваріть. Буряки, моркву почистіть й теж відваріть. З'єднайте овочевий і грибний відвари.

Буряки наріжте соломкою, вкиньте у відвар, заправте сіллю, перцем, буряковим квасом, додайте борошно, підсмажене на вершковому маслі, і добре прокип'ятіть борщ.

Подають такий борщ разом з "вушками".

Вушка для борщу

Пшеничне борошно - 1,5 склянки,

Вода - 0,5 склянки,

Вершкове масло або маргарин - 2 ст. ложки,

Сіль - за смаком.

Для начинки: гриби сушені або свіжі, цибуля, сіль, рослинна олія.

Замісіть тісто як на пельмені. Для начинки потрібні сушені або свіжі гриби. Якщо гриби сушені, то їх треба замочити у воді, а потім відварити. Якщо свіжі, то досить їх відварити.

Злегка підсмажте цибулю. Варені гриби відцідіть від води, дрібно поріжте і додайте в цибулю і трішки посмажте.

Тісто розкачайте на маленькі кружечки, покладіть начинку з грибів і зліпіть таким же чином, як ліпляться пельмені та відваріть в підсоленій воді протягом хвилини.

Фото: Приблизно таким може вийти ваш борщ з вушками (pixabay.com/)

Ось таким має бути традиційне меню на Святвечір:

Кутя Борщ з вушками Грибова юшка Вареники Голубці Маринований оселедець Мариновані гриби Заливна риба Тушкована капуста Квасоля Узвар Пампушки

Цікаво, що спізнюватися на вечерю не можна. Її починали з першою зорею на небі, яка символізувала народження Іісуса. А до цього вживати їжу було заборонено протягом всього дня.