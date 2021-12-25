Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: страва № 1 - борщ "з вушками"
До нас наближається Різдво 7 січня, яке має чудову традицію Святвечора - збирати всю родину за святковим столом, на якому мають бути присутні 12 страв. Саме 6 січня закінчується Різдвяний піст, тому всі смаколики мають бути пісними.
Пропонуємо вам разом зі Styler ознайомитися з рецептами цих страв, першою з яких стане борщ "з вушками".
Інгредієнти для пісного борщу:
- сушені гриби - 150 г,
- буряк - 500 г,
- морква - 100 г,
- буряковий квас - 400 г,
- борошно - 50 г,
- вершкове масло - 100 г,
- сіль, перець - за смаком.
Сушені гриби промийте й відваріть. Буряки, моркву почистіть й теж відваріть. З'єднайте овочевий і грибний відвари.
Буряки наріжте соломкою, вкиньте у відвар, заправте сіллю, перцем, буряковим квасом, додайте борошно, підсмажене на вершковому маслі, і добре прокип'ятіть борщ.
Подають такий борщ разом з "вушками".
Вушка для борщу
- Пшеничне борошно - 1,5 склянки,
- Вода - 0,5 склянки,
- Вершкове масло або маргарин - 2 ст. ложки,
- Сіль - за смаком.
Для начинки: гриби сушені або свіжі, цибуля, сіль, рослинна олія.
Замісіть тісто як на пельмені. Для начинки потрібні сушені або свіжі гриби. Якщо гриби сушені, то їх треба замочити у воді, а потім відварити. Якщо свіжі, то досить їх відварити.
Злегка підсмажте цибулю. Варені гриби відцідіть від води, дрібно поріжте і додайте в цибулю і трішки посмажте.
Тісто розкачайте на маленькі кружечки, покладіть начинку з грибів і зліпіть таким же чином, як ліпляться пельмені та відваріть в підсоленій воді протягом хвилини.
Фото: Приблизно таким може вийти ваш борщ з вушками (pixabay.com/)
Ось таким має бути традиційне меню на Святвечір:
- Кутя
- Борщ з вушками
- Грибова юшка
- Вареники
- Голубці
- Маринований оселедець
- Мариновані гриби
- Заливна риба
- Тушкована капуста
- Квасоля
- Узвар
- Пампушки
Цікаво, що спізнюватися на вечерю не можна. Її починали з першою зорею на небі, яка символізувала народження Іісуса. А до цього вживати їжу було заборонено протягом всього дня.
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