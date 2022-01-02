Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт № 9 - особлива українська квасоля

7 січня всі українці святкуватимуть Різдво, якому передує Святвечір з особливими традиціями, серед яких вечеря з 12-ма пісними стравами.

Як приготувати одну з них - особливу українську квасолю, заправлену цибулею з грибочками - дивіться нижче в нашому матеріалі Styler .

Інгредієнти для квасолі:

300 г квасолі,

50 г сушених опеньків,

2 цибулини,

2 ст. ложки борошна,

2 ст. ложки олії,

сіль за смаком,

2-3 зубки часнику.

Покрокове приготування страви

Квасолю залийте холодною, а гриби - гарячою водою і залиште на ніч, щоби набухли.

Зваріть разом у невеликій кількості води до готовності квасолі.

Дрібно посічену цибулю підсмажте на олії, додайте борошно і тримайте на вогні, доки борошно не стане золотистого кольору.

З'єднайте усі складники, заправте до смаку сіллю та часником.

Наша готова квасоля може виглядати так:

Фото: Квасоля з грибами (krasainfo.com)

Варіант вашого меню на Святвечір:

Кутя Борщ з вушками Грибова юшка Вареники Голубці Маринований оселедець Мариновані гриби Заливна риба Тушкована капуста Квасоля Узвар Пампушки

Це важливо: до святкової вечері в жодному разі не можна запізнюватися. Її починали одразу після появи в небі першої зірки.

Після вечері йшли колядувати до родичів і сусідів, яким несли кутю і співали колядок.