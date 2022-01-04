Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт № 11 - українська заливна риба

Напередодні Різдва 7 січня багато українських родин збереться за столом, щоб відзначити Святвечір - традиційну вечерю з 12-ма пісними стравами. Риба - є неодмінною частиною трапези, адже вона ще у ранньому християнстві була прийнята як символ Христа багатьма отцями церкви.

Як приготувати смачну заливну рибу до Святвечора - читайте нижче в матеріалі Styler .

Інгредієнти на 1 велику рибину (1000-1200 г):

10-12 г желатину,

по 1 шт. коріння (морква, петрушка, пастернак, селера - на вибір),

головка цибулі,

лавровий лист,

сіль.

Зазначимо, що найкраще для заливної риби підходять великі види риб (осетер, судак, щука). Однак це зовсім не є непорушним правилом.

Покрокове приготування заливної риби

Очищену і вимиту рибу нарізати на шматки. Кістки, голову без зябер, зачистки і ікру скласти в каструлю, додати коріння, цибулю, сіль, лавровий лист (1-2 листка), залити водою і поставити варити.

Через 15-20 хвилин в цю ж каструлю покласти для варіння шматки риби.

Коли риба буде готова, вийняти шматки шумівкою, укласти на блюдо у формі цілої риби, але з невеликими проміжками між шматочками, і поставити блюдо в холодне місце.

Одержаний від варіння риби бульйон злити і приготувати 2-2,5 склянки желе, тобто розчинити розмочений желатин, закип'ятити і процідити через серветку.

Кожен шматок риби прикрасити скибочками лимона, моркви, нарізаної у вигляді зірочок, листочком зелені і залити отриманим желе в два-три прийоми, щоб прикраси не зрушилися з місця, а шматки риби були залиті желе.

Страву тримати в холодному місці, поки желе не застигне.

Деякі нюанси приготування риби

Приготування заливного з риби починається із трьох "П" - почистити, посолити, підкислити (додати в заливне лимон).

Перш ніж відварювати рибу, її варто витримати 20-30 хвилин у холодній воді.

Готовність риби можна визначити за зовнішнім виглядом - м’ясо повинно стати непрозорим.

Щоб бульйон, яким заливатиметься риба, залишався прозорим, варити рибу слід на мінімальному вогні.

Прикрашають заливну рибу зазвичай кружечками варених яєць та вареної моркви, скибочками лимона, зеленим горошком, ягідками журавлини або калини. А професійні кухарі рекомендують подавати заливну рибу з хроном, майонезом, лимонним соком та оливками.

Щоб шматочки риби та овочів мали у заливному естетичний і апетитний вигляд, бульйон слід заливати у кілька етапів, щоразу охолоджуючи.

Меню на Святвечір може виглядати ось так: