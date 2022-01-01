Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт №8 - тушкована капуста з секретним інгредієнтом

Традиційний український Святвечір, який напередодні Різдва збирає за столом велику родину, має особливі кулінарні звичаї – на столі має бути 12 пісних страв, до куштування яких варто приступати, коли на небі з’явиться перша зірка.

Як приготувати особливу тушковану капусту, що прийдеться до смаку всім – читайте в матеріалі Styler.

Щоб вона вийшла надзвичайно смачною, додамо до свіжої капусти секретний інгредієнт – квашену капусту, а також солоні огірки.

Інгредієнти для страви

1 середня капуста - 1кг

250 грам квашеної капусти

Гриби

5-6 штук невеликих солоних огірки

2 столові ложки томатної пасти

1 столова ложка цукру

Рослинна олія

Сіль і перець за смаком

Покрокове приготування

Нашаткуйте дрібно капусту. Нагрійте в сковороді олію і помістіть капусту у сковороду. Додайте 0,5 склянки води. Накрийте кришкою і тушкуйте 30 хвилин.

Потім додайте порізані на кружальця огірки, гриби, кислу капусту, цукор і томатну пасту. Якщо треба, посоліть і поперчіть.

Все добре перемішайте і тушкуйте ще 15 хвилин.

Наша особлива капуста готова!

Меню на Святвечір може виглядати так:

Кутя Борщ з вушками Грибова юшка Вареники Голубці Маринований оселедець Мариновані гриби Заливна риба Тушкована капуста Квасоля Узвар Пампушки

І пам’ятайте на вечерю в цей день запізнюватися не можна!