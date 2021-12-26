Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт № 2 - особливі українські голубці
До традиційного Святвечора, який українці відсвяткують 6 січня, в переддень Різдва, заведено готувати 12 пісних страв. Попри те, що в них нема й сліду м'яса, яєць чи молока, вони дуже різноманітні, оригінальні і смачні.
Пропонуємо вам приготувати українські пісні голубці з картоплею та грибами, рецепт яких можна побачити в матеріалі Styler нижче.
Інгредієнти для пісних голубців:
- 11-12 капустяного листя
- 350-400 гр. картоплі
- 250-300 гр. грибів
- 1 цибулина
- 1 морква
- 200 гр. томатної пасти
- 1 лавровий лист
- Трохи зелені кропу
- Сіль за смаком
- Олія для обсмажування
Покрокове приготування страви
Картоплю очистіть і відваріть до готовності в підсоленій воді, потім воду злийте, а картоплю розімніть в пюре.
Гриби обсмажте з дрібно нарубаною цибулею і натертою на тертці морквою до золотистого кольору на олії, додайте в картопляне пюре, по необхідності додайте солі за смаком і трохи рубленого кропу, добре перемішайте.
Капустяне листя відваріть до м’якості у воді (воду не зливайте), зріжте грубі прожилки, начиніть листя картопляним пюре і сформуйте голубці.
На сковороді розігрійте трохи олії, обсмажте голубці з двох сторін, укладіть голубці у вільну каструлю.
У невеликій кількості води, в якій варилася капуста, розчиніть томатну пасту і трохи солі, залийте голубці так, щоб рідина злегка їх прикрила. Посипте рубаним кропом, додайте лавровий лист, доведіть до кипіння, накрийте кришкою і готуйте на маленькому вогні 20-25 хвилин.
Фото: Варіант, як можуть виглядати накручені голубці (pixabay.com)
Традиційне меню на Святвечір виглядає так:
- Кутя
- Борщ з вушками
- Грибова юшка
- Вареники
- Голубці
- Маринований оселедець
- Мариновані гриби
- Заливна риба
- Тушкована капуста
- Квасоля
- Узвар
- Пампушки
За стіл сідали всією родиною з першою зіркою на небі. Запізнюватися на святкову вечерю суворо заборонялося.
Раніше ми писали також, як приготувати справжній борщ "з вушками"