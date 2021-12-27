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Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт № 3 - справжні українські пампухи

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Понеділок 27 грудня 2021 08:10
Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт № 3 - справжні українські пампухи Фото: Пісні пампухи (prolviv.com)
Автор: Світлана Мащенко

Пампушки, або пампухи - одна з обов'язкових дванадцяти пісних страв традиційного українського Святвечора, який після першої зірки збирав за столом всю родину.

Як приготувати смачну українську випічку - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Інгредієнти для пампухів:

  • 1 кг борошна,
  • 50 г дріжджів,
  • 0,5 склянки цукру.
  • 200 г вишневого або трояндового варення для начинки.

Покрокове приготування страви

Розчиніть водою половину муки і дріжджів до однорідної маси з консистенцією домашньої сметани. Поставте в тепло. Коли тісто підійде, замісіть його, додаючи решту муки, сіль і цукор. Знову поставте в тепло.

Коли тісто підросте, викладіть його частину на посипану борошном дошку і викачайте корж завтовшки 1 см.

До половини коржа склянкою позначте кола. В центрі кожного кола покладіть варення без сиропу, накрийте другою половиною коржа і склянкою виріжте пампушки. Складіть їх на посипану борошном дошку і накрийте. Так само зробіть пампушки з решти тіста і всі разом поставте у тепле місце, щоб підійшли.

Смажити пампушки треба в соняшниковій олії. Стежте, щоб жир не дуже кипів, бо при швидкому смаженні пампушки всередині можуть залишитися сирими.

Готові пампушки можна посипати цукровою пудрою, а подавати краще з узваром.

Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт № 3 - справжні українські пампухиГотуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт № 3 - справжні українські пампухи

Фото: приблизний вигляд ваших пампушок (smakotainfo, olx)

Це важливо: на вечерю не можна спізнюватися, а розпочиналася вона після появи в небі першої зірки, збираючи за столом велику родину.

Меню на Святвечір може виглядати ось так:

  1. Кутя
  2. Борщ з вушками
  3. Грибова юшка
  4. Вареники
  5. Голубці
  6. Маринований оселедець
  7. Мариновані гриби
  8. Заливна риба
  9. Тушкована капуста
  10. Квасоля
  11. Узвар
  12. Пампушки

Раніше ми писали, як приготувати до свята голубці з картоплею та грибами, а також борщ "з вушками".

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