Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт № 3 - справжні українські пампухи
Пампушки, або пампухи - одна з обов'язкових дванадцяти пісних страв традиційного українського Святвечора, який після першої зірки збирав за столом всю родину.
Як приготувати смачну українську випічку - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Інгредієнти для пампухів:
- 1 кг борошна,
- 50 г дріжджів,
- 0,5 склянки цукру.
- 200 г вишневого або трояндового варення для начинки.
Покрокове приготування страви
Розчиніть водою половину муки і дріжджів до однорідної маси з консистенцією домашньої сметани. Поставте в тепло. Коли тісто підійде, замісіть його, додаючи решту муки, сіль і цукор. Знову поставте в тепло.
Коли тісто підросте, викладіть його частину на посипану борошном дошку і викачайте корж завтовшки 1 см.
До половини коржа склянкою позначте кола. В центрі кожного кола покладіть варення без сиропу, накрийте другою половиною коржа і склянкою виріжте пампушки. Складіть їх на посипану борошном дошку і накрийте. Так само зробіть пампушки з решти тіста і всі разом поставте у тепле місце, щоб підійшли.
Смажити пампушки треба в соняшниковій олії. Стежте, щоб жир не дуже кипів, бо при швидкому смаженні пампушки всередині можуть залишитися сирими.
Готові пампушки можна посипати цукровою пудрою, а подавати краще з узваром.
Фото: приблизний вигляд ваших пампушок (smakotainfo, olx)
Це важливо: на вечерю не можна спізнюватися, а розпочиналася вона після появи в небі першої зірки, збираючи за столом велику родину.
Меню на Святвечір може виглядати ось так:
- Кутя
- Борщ з вушками
- Грибова юшка
- Вареники
- Голубці
- Маринований оселедець
- Мариновані гриби
- Заливна риба
- Тушкована капуста
- Квасоля
- Узвар
- Пампушки
Раніше ми писали, як приготувати до свята голубці з картоплею та грибами, а також борщ "з вушками".