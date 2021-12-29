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Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт № 5 - маринований оселедець за 2 години

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Середа 29 грудня 2021 08:00
Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт № 5 - маринований оселедець за 2 години Фото: Як приготувати страви на Святвечір (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Пропонуємо приготувати смачнющий маринований оселедець, який буде готовий до вживання вже за дві години. Стравою можна поласувати на Святвечір - в переддень Різдва. Хоча стіл і має бути пісний, проте для риби бувають винятки.

Як правильно замаринувати рибу, пише ресурс Stravy.

Інгредієнти страви:

  • Оселедець (розморожений) - 1 кг (3 шт.)
  • Перець духмяний горошком - 4 шт.
  • Сіль - 3 ст. л.
  • Цукор - 2 ст. л.
  • Яблучний сік - 0,5 склянки.
  • Купаж оливкової та соняшникової олії - 2 ст. л.

Як замаринувати рибу

Розморозьте рибу, видаліть голову і нутрощі, зніміть шкіру та поріжте філе на шматочки.

Яблучний сік підігрійте, додайте спеції, перемішайте.

Рибу залийте маринадом, залиште на 2 години.

Коли вибираєте бочкові оселедці, звертайте увагу на пружність рибин, чи немає дивних плям, а також на запах - не має бути неприємної нотки.

Зазначимо, що у ранньому християнстві риба була прийнята як символ Христа багатьма Отцями Церкви. Знак риби був першою монограмою Христа.

Меню на Святвечір може виглядати ось так:

  1. Кутя
  2. Борщ з вушками
  3. Грибова юшка
  4. Вареники
  5. Голубці
  6. Маринований оселедець
  7. Мариновані гриби
  8. Заливна риба
  9. Тушкована капуста
  10. Квасоля
  11. Узвар
  12. Пампушки

І пам'ятайте: на Святу вечерю запізнюватися не можна, а розпочинати її потрібно з першою зіркою.

Раніше ми писали, як приготувати до свята голубці з картоплею та грибами, борщ "з вушками", пампухи, а також вареники з капустою.

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