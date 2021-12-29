Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт № 5 - маринований оселедець за 2 години
Пропонуємо приготувати смачнющий маринований оселедець, який буде готовий до вживання вже за дві години. Стравою можна поласувати на Святвечір - в переддень Різдва. Хоча стіл і має бути пісний, проте для риби бувають винятки.
Як правильно замаринувати рибу, пише ресурс Stravy.
Інгредієнти страви:
- Оселедець (розморожений) - 1 кг (3 шт.)
- Перець духмяний горошком - 4 шт.
- Сіль - 3 ст. л.
- Цукор - 2 ст. л.
- Яблучний сік - 0,5 склянки.
- Купаж оливкової та соняшникової олії - 2 ст. л.
Як замаринувати рибу
Розморозьте рибу, видаліть голову і нутрощі, зніміть шкіру та поріжте філе на шматочки.
Яблучний сік підігрійте, додайте спеції, перемішайте.
Рибу залийте маринадом, залиште на 2 години.
Коли вибираєте бочкові оселедці, звертайте увагу на пружність рибин, чи немає дивних плям, а також на запах - не має бути неприємної нотки.
Зазначимо, що у ранньому християнстві риба була прийнята як символ Христа багатьма Отцями Церкви. Знак риби був першою монограмою Христа.
Меню на Святвечір може виглядати ось так:
- Кутя
- Борщ з вушками
- Грибова юшка
- Вареники
- Голубці
- Маринований оселедець
- Мариновані гриби
- Заливна риба
- Тушкована капуста
- Квасоля
- Узвар
- Пампушки
І пам'ятайте: на Святу вечерю запізнюватися не можна, а розпочинати її потрібно з першою зіркою.
Раніше ми писали, як приготувати до свята голубці з картоплею та грибами, борщ "з вушками", пампухи, а також вареники з капустою.