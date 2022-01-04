З такої крупи виходить найсмачніша кутя: запам'ятайте цей спосіб
Кутя - традиційна страва українського Святвечора, який святкується напередодні Різдва. З цієї каші слід почати трапезу з появою на небі першої зірки. На ніч мисочку з кутею потрібно залишити на столі для душ померлих предків.
Як правильно приготувати кутю, і яку крупу для неї вибрати - читайте нижче в матеріалі Styler.
Як готують кутю
Традиційну кашу наші предки готували з цільних зерен пшениці, яку спеціально обробляли. За рецептом знаменитої української кулінарки Дарії Цвек, найкраща кутя виходить з "пиханої" пшениці.
"Пихана" пшениця - це пропарене гарячою водою зерно, просушене, перебране і м'яко облущене в ступі або в макітрі. Обережно просіяне, воно без полови має свого роду луску-пір'я.
Зараз готовий набір для куті з пшениці можна купити в будь-якому супермаркеті.
Якщо ви хочете різноманітності або не дуже любите пшеницю, приготуйте кутю з іншого зерна: перловки, ячменю, рису, вівса, навіть гречки і т. д.
Крупа з рису вважається хорошою альтернативою
Зараз дуже популярна кутя з рису. Її готувати простіше, але і тут є нюанси.
Щоб правильно відварити рис, потрібно склянку крупи залити півтора склянками окропу, щільно накрити каструлю кришкою, варити рис три хвилини на сильному вогні, шість - на середньому, три - на маленькому. Ще дванадцять хвилин, не відкриваючи кришку, дати рису настоятися на пару.
Так ви отримаєте ідеальну основу для куті.
Присмачити пісну кутю можна рослинним молоком, медом і сухофруктами
Для цього можна використовувати мак, волоські або лісові горіхи, мигдаль, суміш горіхів.
Для приготування горіхового і макового молока потрібно розпарити мак і обдати окропом горіхи, потім перетерти їх в ступці, прокрутити на м'ясорубці, подрібнити за допомогою блендера до виділення білої рідини.
Також кутю традиційно заправляють рідким медом або медовою заправкою. Для цього мед потрібно розчинити в кип'яченій теплій (але не в окропі) воді.
У кутю можна додавати сухофрукти, розпарені і подрібнені, варені, заморожені фрукти і ягоди, можна з компотів і варення, розпарений мак, горіхи.
Залежно від кількості рідини кутя може бути напіврідкою або розсипчастою.
Кутю подають не тільки напередодні Різдва
На Святчевер готують багату кутю. Це пісна страва з різними компонентами і підсолоджувачами.
На Щедрий вечір (Старий Новий Рік), 13 січня подають щедру кутю. У неї додають вершкове масло, вершки або молоко.
Голодна кутя подається на Водохреща. Ця страва в основному складається з зернової основи і підсолоджувача.
Раніше ми писали, що символізує кожну страву українського Святвечора: кутя, узвар, борщ, пампухи та інші.