З такої крупи виходить найсмачніша кутя: запам'ятайте цей спосіб

Кутя - традиційна страва українського Святвечора, який святкується напередодні Різдва. З цієї каші слід почати трапезу з появою на небі першої зірки. На ніч мисочку з кутею потрібно залишити на столі для душ померлих предків.

Як правильно приготувати кутю, і яку крупу для неї вибрати - читайте нижче в матеріалі Styler .

Як готують кутю

Традиційну кашу наші предки готували з цільних зерен пшениці, яку спеціально обробляли. За рецептом знаменитої української кулінарки Дарії Цвек, найкраща кутя виходить з "пиханої" пшениці.

"Пихана" пшениця - це пропарене гарячою водою зерно, просушене, перебране і м'яко облущене в ступі або в макітрі. Обережно просіяне, воно без полови має свого роду луску-пір'я.

Зараз готовий набір для куті з пшениці можна купити в будь-якому супермаркеті.

Якщо ви хочете різноманітності або не дуже любите пшеницю, приготуйте кутю з іншого зерна: перловки, ячменю, рису, вівса, навіть гречки і т. д.

Крупа з рису вважається хорошою альтернативою

Зараз дуже популярна кутя з рису. Її готувати простіше, але і тут є нюанси.

Щоб правильно відварити рис, потрібно склянку крупи залити півтора склянками окропу, щільно накрити каструлю кришкою, варити рис три хвилини на сильному вогні, шість - на середньому, три - на маленькому. Ще дванадцять хвилин, не відкриваючи кришку, дати рису настоятися на пару.

Так ви отримаєте ідеальну основу для куті.

Присмачити пісну кутю можна рослинним молоком, медом і сухофруктами

Для цього можна використовувати мак, волоські або лісові горіхи, мигдаль, суміш горіхів.

Для приготування горіхового і макового молока потрібно розпарити мак і обдати окропом горіхи, потім перетерти їх в ступці, прокрутити на м'ясорубці, подрібнити за допомогою блендера до виділення білої рідини.

Також кутю традиційно заправляють рідким медом або медовою заправкою. Для цього мед потрібно розчинити в кип'яченій теплій (але не в окропі) воді.

У кутю можна додавати сухофрукти, розпарені і подрібнені, варені, заморожені фрукти і ягоди, можна з компотів і варення, розпарений мак, горіхи.

Залежно від кількості рідини кутя може бути напіврідкою або розсипчастою.

Кутю подають не тільки напередодні Різдва

На Святчевер готують багату кутю. Це пісна страва з різними компонентами і підсолоджувачами.

На Щедрий вечір (Старий Новий Рік), 13 січня подають щедру кутю. У неї додають вершкове масло, вершки або молоко.

Голодна кутя подається на Водохреща. Ця страва в основному складається з зернової основи і підсолоджувача.