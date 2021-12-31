Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт № 7 - узвар з особливим компонентом

Узвар - одна з, як зараз кажуть, маст-хев страв для святкового столу на Святвечір, який ми відзначимо напередодні Різдва. Здавалося, що може бути простіше - закинув груші-яблучка в каструлю, додав цукру й вариш. Однак і тут є свої нюанси.

Як приготувати смачнющий узвар до святкового столу, який прийдеться до вподоби і дітям і дорослим - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Аби узвар мав справді насичений смак, просто замініть цукор медом.

Інгредієнти:

Сушені яблука - 100 г

Сушені груші - 100 г

Чорнослив - 100 г

Родзинки - 50 г

Мед - 3/4 стакана

Вода - 5 л

Покрокове приготування узвару:

Сухофрукти потрібно перебрати, добре промити, залити водою і варити, враховуючи термін варіння кожного фрукта.

Спочатку відварити сухі груші та яблука, потім покласти чорнослив, родзинки і довести до кипіння.

Відвар злити, процідити, розчинити в ньому мед, залити зварені фрукти і ягоди і довести до кипіння.

Потім поставити узвар в холодне місце і дати настоятися 5-6 годин. Можна приготувати узвар з будь-яких сушених фруктів і ягід.

Ось такими 12-ма стравами можна накрити святковий стіл:

Кутя

Борщ з вушками

Грибова юшка

Вареники

Голубці

Маринований оселедець

Мариновані гриби

Заливна риба

Тушкована капуста

Квасоля

Узвар

Пампушки

Святкова вечеря за традицією збирає за столом всю велику родину. Запізнюватися на неї в жодному разі не можна. Розпочинали їсти після того, як в небі з'являлася перша зірка.