Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт № 7 - узвар з особливим компонентом
Узвар - одна з, як зараз кажуть, маст-хев страв для святкового столу на Святвечір, який ми відзначимо напередодні Різдва. Здавалося, що може бути простіше - закинув груші-яблучка в каструлю, додав цукру й вариш. Однак і тут є свої нюанси.
Як приготувати смачнющий узвар до святкового столу, який прийдеться до вподоби і дітям і дорослим - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Аби узвар мав справді насичений смак, просто замініть цукор медом.
Інгредієнти:
- Сушені яблука - 100 г
- Сушені груші - 100 г
- Чорнослив - 100 г
- Родзинки - 50 г
- Мед - 3/4 стакана
- Вода - 5 л
Покрокове приготування узвару:
Сухофрукти потрібно перебрати, добре промити, залити водою і варити, враховуючи термін варіння кожного фрукта.
Спочатку відварити сухі груші та яблука, потім покласти чорнослив, родзинки і довести до кипіння.
Відвар злити, процідити, розчинити в ньому мед, залити зварені фрукти і ягоди і довести до кипіння.
Потім поставити узвар в холодне місце і дати настоятися 5-6 годин. Можна приготувати узвар з будь-яких сушених фруктів і ягід.
Ось такими 12-ма стравами можна накрити святковий стіл:
- Кутя
- Борщ з вушками
- Грибова юшка
- Вареники
- Голубці
- Маринований оселедець
- Мариновані гриби
- Заливна риба
- Тушкована капуста
- Квасоля
- Узвар
- Пампушки
Святкова вечеря за традицією збирає за столом всю велику родину. Запізнюватися на неї в жодному разі не можна. Розпочинали їсти після того, як в небі з'являлася перша зірка.
Раніше ми писали, як приготувати до свята голубці з картоплею та грибами, борщ "з вушками", пампухи, вареники з капустою, маринований оселедець, а також карпатську грибну юшку.