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Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт № 4 - вареники з особливою начинкою

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Вівторок 28 грудня 2021 09:35
Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт № 4 - вареники з особливою начинкою Фото: Як приготувати вареники до Святвечора
Автор: Світлана Мащенко

Вже зовсім скоро українські родини зберуться за великим столом, аби спільною вечерею відзначити Святвечір, що напередодні Різдва. Традиційно страви мають бути пісними, і їх має бути дванадцять.

Як приготувати смачні українські вареники з особливою начинкою - тушкованою капустою - до святкової вечері - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Інгредієнти для страви

Для тіста:

  • Борошно пшеничне вищого сорту - 2 склянки
  • Вода - 0,5 склянки
  • Дріжджі сухі - 1,5 столових ложки
  • Сіль - щіпка
  • Рослинна олія - 2 столові ложки

Для начинки:

  • 1 цибулина,
  • приблизно 700 г білокачанної капусти,
  • 2 ст. ложки рослинної олії,
  • сіль, перець (за смаком)

Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт № 4 - вареники з особливою начинкою

Ось такий вигляд можуть мати наші вареники (фото: ukrainians.today)

Покрокове приготування вареників

Для начинки обсмажте дрібно нарізану цибулю, додайте дрібно нарізану капусту, посоліть, перемішайте, протушкуйте хвилин 10-15 на маленькому або середньому вогні, стежте, щоб не підгоріла, поперчіть за смаком.

Для тіста додайте в просіяне борошно сухі дріжджі, сіль, перемішайте, додайте теплу воду з розмішаною в ній рослинною (соняшниковою без запаху) олією, добре розмішайте дерев’яною лопаточкою, щоб тісто відставало від посуду, накрийте рушником, поставте в тепле місце без протягів.

Коли тісто збільшитися в 2 рази, обімніть його і дайте ще раз підійти. З тіста зробіть кульки, які розкачайте на посипаній борошном дошці, викладіть начинку, защипніть. Вареники повинні бути за розміром як великі пельмені або маленькі пиріжки. Варити можна як на пару, так і у воді.

Меню на Святвечір може виглядати ось так:

  1. Кутя
  2. Борщ з вушками
  3. Грибова юшка
  4. Вареники
  5. Голубці
  6. Маринований оселедець
  7. Мариновані гриби
  8. Заливна риба
  9. Тушкована капуста
  10. Квасоля
  11. Узвар
  12. Пампушки

Традиційну вечерю можна починати, коли на небі зійде перша зірка. А запізнюватися за столу категорично не можна.

Раніше ми писали, як приготувати до свята голубці з картоплею та грибами, борщ "з вушками", а також пампухи.

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