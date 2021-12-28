Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт № 4 - вареники з особливою начинкою

Вже зовсім скоро українські родини зберуться за великим столом, аби спільною вечерею відзначити Святвечір, що напередодні Різдва. Традиційно страви мають бути пісними, і їх має бути дванадцять.

Як приготувати смачні українські вареники з особливою начинкою - тушкованою капустою - до святкової вечері - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Інгредієнти для страви

Для тіста:

Борошно пшеничне вищого сорту - 2 склянки

Вода - 0,5 склянки

Дріжджі сухі - 1,5 столових ложки

Сіль - щіпка

Рослинна олія - 2 столові ложки

Для начинки:

1 цибулина,

приблизно 700 г білокачанної капусти,

2 ст. ложки рослинної олії,

сіль, перець (за смаком)

Ось такий вигляд можуть мати наші вареники (фото: ukrainians.today)

Покрокове приготування вареників

Для начинки обсмажте дрібно нарізану цибулю, додайте дрібно нарізану капусту, посоліть, перемішайте, протушкуйте хвилин 10-15 на маленькому або середньому вогні, стежте, щоб не підгоріла, поперчіть за смаком.

Для тіста додайте в просіяне борошно сухі дріжджі, сіль, перемішайте, додайте теплу воду з розмішаною в ній рослинною (соняшниковою без запаху) олією, добре розмішайте дерев’яною лопаточкою, щоб тісто відставало від посуду, накрийте рушником, поставте в тепле місце без протягів.

Коли тісто збільшитися в 2 рази, обімніть його і дайте ще раз підійти. З тіста зробіть кульки, які розкачайте на посипаній борошном дошці, викладіть начинку, защипніть. Вареники повинні бути за розміром як великі пельмені або маленькі пиріжки. Варити можна як на пару, так і у воді.

Меню на Святвечір може виглядати ось так:

Кутя Борщ з вушками Грибова юшка Вареники Голубці Маринований оселедець Мариновані гриби Заливна риба Тушкована капуста Квасоля Узвар Пампушки

Традиційну вечерю можна починати, коли на небі зійде перша зірка. А запізнюватися за столу категорично не можна.