Россияне атаковали один из микрорайонов Херсона, пострадавший в тяжелом состоянии
Российские захватчики обстреляли микрорайон Остров в Херсоне. В результате атаки пострадал мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВ в Telegram.
"Около 18:30 армия РФ ударила по Херсону. Попали по гаражному кооперативу", - говорится в сообщении.
В результате обстрела травмы получил 66-летний мужчина. Его в тяжелом состоянии госпитализировали. Медики оказывают необходимую помощь.
Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил, что оккупанты обстреливали микрорайон Остров.
"Во время вечернего обстрела Херсона в микрорайоне Остров ранены мужчины, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Информация уточняется", - сообщил он в Telegram.
Мрочко добавил, что в Херсоне время от времени слышны взрывы.
"Не выходите без особой необходимости на улицу! Оставайтесь в безопасных местах", - добавил он.
Ситуация в Херсонской области
После того как Силы обороны Украины освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, включая Херсон. Для ударов захватчики используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.
Да, вчера россияне обстреляли Херсонский район. В результате обстрела села Садовое получил ранение правоохранитель.
Кроме того, из-за атаки на село Томина Балка Белозерского района погиб мужчина.
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