Зеленский встретится с президентом Бразилии в Нью-Йорке, - The Guardian

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 20 сентября, проведет встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в среду в Нью-Йорке", - говорится в материале.

The Guardian пишет, что Лула разозлил некоторых западных лидеров, которые поддерживают борьбу Украины против России, своим отказом занять четкую позицию по войне.

Лула попытался позиционировать себя как потенциального мирного посредника между Украиной и РФ, утверждая, что "некоторые страны должны оставаться нейтральными, если необходимо достичь мира".

Отношение президента Бразилии к войне в Украине

Владимир Зеленский подчеркивал, что хотел лично встретиться с бразильским лидером, однако Лула да Силва проигнорировал это.

В мае сообщалось, что Зеленский так и не смог встретиться с бразильским коллегой Лула да Сильвой во время саммита G7.

Больше о том, на чьей стороне Бразилия и зачем продвигает свой "мирный план" - читайте в материале РБК-Украина.