Кабмин уволил заместителей министра обороны, в том числе Маляр
Фото: Маляр уволили с должности замминистра обороны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Кабинет министров Украины уволил заместителей министра обороны. Среди уволенных Анна Маляр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.
В частности, уволены с должностей замминистра обороны Украины:
- Владимир Гаврилов;
- Ростислав Замлинский;
- Анна Маляр;
- Денис Шарапов.
Кроме того, уволены:
- Андрей Шевченко с должности заместителя министра обороны по европейской интеграции;
- Виталий Дейнега с должности заместителя министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации;
- Константина Ващенко с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.
Новое руководство
Напомним, 5 сентября Верховная рада уволила Алексея Резникова с должности министра обороны.
После этого появилась информация, что три заместителя министра обороны Украины написали заявления на увольнение.
Новым министром обороны был назначен Рустем Умеров, до этого возглавлявший Фонд госимущества.
Подробнее о новом министре читайте в материале РБК-Украина "Эффективный переговорщик. Что известно о новом министре обороны Рустеме Умерове ".