Кабмин уволил заместителей министра обороны, в том числе Маляр

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram .

В частности, уволены с должностей замминистра обороны Украины:

Владимир Гаврилов;

Ростислав Замлинский;

Анна Маляр;

Денис Шарапов.

Кроме того, уволены:

Андрей Шевченко с должности заместителя министра обороны по европейской интеграции;

Виталий Дейнега с должности заместителя министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации;

Константина Ващенко с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.

Новое руководство

Напомним, 5 сентября Верховная рада уволила Алексея Резникова с должности министра обороны.

После этого появилась информация, что три заместителя министра обороны Украины написали заявления на увольнение.

Новым министром обороны был назначен Рустем Умеров, до этого возглавлявший Фонд госимущества.

Подробнее о новом министре читайте в материале РБК-Украина "Эффективный переговорщик. Что известно о новом министре обороны Рустеме Умерове ".