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Кабмин уволил заместителей министра обороны, в том числе Маляр

Украина, Понедельник 18 сентября 2023 11:49
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Кабмин уволил заместителей министра обороны, в том числе Маляр Фото: Маляр уволили с должности замминистра обороны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины уволил заместителей министра обороны. Среди уволенных Анна Маляр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

В частности, уволены с должностей замминистра обороны Украины:

  • Владимир Гаврилов;
  • Ростислав Замлинский;
  • Анна Маляр;
  • Денис Шарапов.

Кроме того, уволены:

  • Андрей Шевченко с должности заместителя министра обороны по европейской интеграции;
  • Виталий Дейнега с должности заместителя министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации;
  • Константина Ващенко с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.

Новое руководство

Напомним, 5 сентября Верховная рада уволила Алексея Резникова с должности министра обороны.

После этого появилась информация, что три заместителя министра обороны Украины написали заявления на увольнение.

Новым министром обороны был назначен Рустем Умеров, до этого возглавлявший Фонд госимущества.

Подробнее о новом министре читайте в материале РБК-Украина "Эффективный переговорщик. Что известно о новом министре обороны Рустеме Умерове ".

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Кабмин уволил заместителей министра обороны, в том числе Маляр
Кабмин уволил заместителей министра обороны, в том числе Маляр
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