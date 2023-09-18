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Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Понедельник 18 сентября 2023 20:46
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Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украине Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины в преддверии заседания "Рамштайн".

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Мы поставляем дополнительные боеприпасы: взрывчатые, минометные, противоминометные. Потому что боеприпасы - это то, что наиболее остро необходимо Украине в ее оборонительной борьбе с жестокой агрессивной войной", - заявил он.

Министр добавил, что также Германия поможет Украине защищенной техникой и системами разминирования.

"Но мы не забываем и о приближающейся зиме: Мы отправим не только одежду, но и электро- и теплогенераторы. В общей сложности пакет будет стоить 400 млн евро", - заявил Писториус.

Помощь Германии

Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В пакете помощи от 17 августа Германии передала Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T. Недавно же стало известно, что Украина получит от Берлина танки для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder.

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