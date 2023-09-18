Министры иностранных дел стран ЕС встретятся в Киеве в начале октября, - ANSA

Европейский Союз намерен провести встречу министров иностранных дел стран-членов в Киеве в начале октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское издание ANSA .

По данным трех разных источников издания, следующее заседание Совета Евросоюза по иностранным делам, вероятнее всего, состоится в Киеве в начале октября.

Отмечается, что цель встречи состоит в том, чтобы идти по пути политической интеграции, продемонстрировать поддержку ЕС на критическом для Украины этапе в период полномасштабной войны.

Также на встрече хотят подвести итоги некоторых критических вопросов, как увеличение военной помощи и дальнейшее усиление санкций, в частности, об их обходе Россией в высокотехнологичном секторе.

Напомним, в феврале 2023 года в Киеве прошел саммит Украина-ЕС. В то же время состоялось первое в истории совместное выездное заседание европейских комиссаров и украинского правительства.

В частности, по итогам саммита президент Евросовета Шарль Мишель отметил, что блок будет поддерживать Украину всеми возможными способами, поскольку наша страна и ЕС - семья. Тогда Евросоюз также поддержал украинскую формулу мира.

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