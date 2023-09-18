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Суд в Гааге начал слушание по иску Украины против РФ по геноциду

Понедельник 18 сентября 2023 12:31
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Суд в Гааге начал слушание по иску Украины против РФ по геноциду Фото: суд в Гааге начал слушание по иску Украины против РФ по геноциду (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Международный суд ООН в Гааге возобновил слушания по иску Украины против России по конвенции о геноциде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Напомним, что Украина подала иск через несколько дней после начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года.

В частности, Украина требует привлечь Россию к ответственности за искажение понятия "геноцид".

Киев утверждает, что Россия злоупотребляет международным правом, заявляя, что вторжение было оправдано для предотвращения якобы геноцида на Донбассе. Поэтому Кремль использовал это в качестве основания для начала полномасштабной агрессии.

Добавим, что Россия призывала Всемирный суд закрыть дело о геноциде в Украине. Страна-агрессор заявляла, что у суда якобы нет соответствующей юрисдикции.

Слушания, которые продлятся до 27 сентября, не будут углубляться в суть дела, а будут сосредотачиваться на юридических аргументах относительно юрисдикции.

Хотя Россия до сих пор игнорирует приказы Международного суда ООН прекратить военные действия, а у суда нет возможности выполнить свои решения, эксперты говорят, что окончательное решение в пользу Украины может иметь важное значение для любых будущих исков о репарациях.

Иск Украины к РФ

Украина пытается доказать, что Россия нарушила Конвенцию 1948 года, поскольку Кремль оправдывает свое вторжение тем, что якобы предотвращает "геноцид" россиян со стороны Киева.

Добавим, что Конвенция определяет геноцид как преступления, совершенные "намеренно уничтожить полностью или частично любую национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую".

Напомним, что в июне большинство судей Международного суда ООН поддержали решение о приобщении 32 стран к иску Украины против России из-за нарушения Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

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