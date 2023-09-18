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Южная Корея передаст Украине две машины для разминирования Rhino

Понедельник 18 сентября 2023 14:58
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Южная Корея передаст Украине две машины для разминирования Rhino Фото: Южная Корея передаст Украине две машины для разминирования Rhino (facebook.com/KoreaDefenseBlog)
Автор: Елизавета Драбкина

Южная Корея передаст Украине две машины для прорыва минных полей K600 Rhino.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Chosunilbo.

"Недавно правительство приняло решение как можно быстрее отправить два тральщика в Украину в дополнение к предыдущей партии старых миноискателей. Это было сделано по неотложной просьбе и в ответ на обещание президента Юна Сук Йола поддержать Украину", - сообщили в правительстве Кореи.

Отметим, что Rhino - это минный тральщик, который может разминировать тыловые районы или расчищать пути через минное поле на передовой.

При этом правительство Кореи будет просить Украину использовать эти машины только для гуманитарных операций.

Отношения Украины и Кореи

Во время двусторонней встречи на саммите G7 в Хиросиме в мае президент Южной Кореи Юн Сук Йоль пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому отправить нелетальное оборудование и оказать помощь в послевоенном восстановлении.

В июне 2023 года Юн посетил Украину. Он встретился с Зеленским и пообещал предоставить пакет помощи нашему государству.

Недавно Юн Сук Йоль сообщил, что Южная Корея предоставит Украине помощь на 2,3 млрд долларов, средства пойдут на развитие инновационных экономических проектов.

Кроме того, Reuters писало, что Южная Корея в следующем году предоставит финансовую помощь Украине в размере 394 млн долларов.

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